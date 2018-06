Ballottaggi | test per il governo | la Lega tenta l' exploit | timori M5S Il Pd prova a

Ballottaggi - tre milioni di italiani al voto : il Pd prova a resistere in Toscana. Lega all'attacco - test per M5S : ROMA - Un centrosinistra che prova a difendere le sue roccaforti, nel centronord. Con riflettori puntati soprattutto su tre Comuni della Toscana e su Imola. Sembra questo il tema dominante del ...

Spari durante comizio per i Ballottaggi - un testimone : "Un miracolo non ci siano vittime" : Colpi d'arma da fuoco sulla campagna elettorale per le elezioni amministrative che vedranno domenica i ballottagi in numerosi comuni italiani: attimi di tensione venerdì sera a...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai Ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

A Udine è testa a testa : si avvicina il Ballottaggio : Non solo Regionali. In Friuli Venezia Giulia i cittadini di 19 amministrazioni locali sono stati chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei sindaci. Nei due comuni con oltre 15mila abitanti, Udine e Sacile, sono in corso le operazioni di spoglio.Nel capoluogo friulano, dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra con Furio Honsell, è testa a testa tra le due coalizioni. Con più di metà delle sezioni ...