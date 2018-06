Ballottaggi | sindaci all' ultima sfida nel Napoletano sul filo della trasparenza

Ballottaggi - tre milioni di italiani al voto per i sindaci di 75 comuni - 14 i capoluoghi : Nella maggior parte delle città la sfida è tra centrodestre e centrosinistra, Cinquestelle in corsa solo in 7 comuni. In Toscana il Pd prova a resistere alle pressioni del centrodestra a trazione ...

Ballottaggi - DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2018/ Ultime notizie : domani le sfide per i sindaci - Lega e M5s rivali : BALLOTTAGGI, DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2018 e Ultime notizie: le sfide per eleggere i sindaci con Lega e M5s rivali. Al voto 75 Comuni, di cui 14 capoluoghi di provincia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:57:00 GMT)

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne per eleggere i sindaci. Le sfide a Pisa - Siena e Imola - con Lega e M5S rivali - : Quasi 3 milioni di italiani chiamati alle urne per i Ballottaggi che eleggeranno i sindaci in 75 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Domenica 24 giugno si voterà in un'unica giornata, dalle 7 alle 13. ...

Ballottaggio Brindisi. Legambiente sottopone all'attenzione dei candidati Sindaci alcuni temi. : ... un ruolo effettivo di coordinamento della Regione Puglia e forme di premialità e di controllo e penalità degli abusi sono le condizioni essenziali per promuovere economia circolare ed abbattere la ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Trentasei Comuni al voto in provincia di Messina, dove solo la città dello Stretto dovrà attendere il turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo sindaco. Una sfida tutta interna al centrodestra, con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti fuori dai giochi. A 219 sezioni scrutinate su 254, infatti, a contendersi la poltrona a Palazzo Zanca saranno Dino Bramanti, sostenuto da Forza Italia, Lega, ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto (3) : (AdnKronos) - Urne aperte anche a Sant'Agata di Militello, dove Bruno Mancuso con il 65,94 per cento dei consensi dopo cinque anni torna a occupare la poltrona di primo cittadino. A Santa Domenica Vittoria è riconferma per Giuseppe Patorniti (58,8 per cento), mentre a Santa Lucia del Mela centro l'o

Amministrative : nell'ennese sei sindaci eletti - Piazza Armerina al Ballottaggio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta il sindaco uscente di Piazza Armerina, comune in provincia di Enna, Filippo Miroddi. L'ex primo cittadino si è fermato al 17,01% lasciando la sfida al ballottaggio del 24 giugno a Mauro Di Carlo (23,03%) e al candidato del centrodestra Nino Cammarata.

Risultati Elezioni Comunali 2018 diretta sindaci Ballottaggi/ Ultime notizie exploit Lega - crollo M5s - il Pd.. : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: Ultime notizie e Risultati, affluenza ed dati reali dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione. Il vero sconfitto è il Movimento 5 Stelle e non il Pd che può comunque festeggiare l’importante riconferma di Brescia e il vantaggio - seppur al ballottaggio - di Ancona ed Avellino dove i candidati sindaco ottengono 20% in più degli sfidanti di Centrodestra e M5s, ...