Ballottaggi | italiani al voto | M5s in corsa solo in 7 Comuni | Centrodestra prova il

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso Ballottaggio : immigrazione - gli italiani danno “ragione” a Salvini : SONDAGGI politici, Verso i Ballottaggi delle ELEZIONI COMUNALI 2018: immigrazione, Salvini e la Lega fanno il "botto" anche nell'elettorato M5s. La fiducia e gli scenari(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:30:00 GMT)

Ballottaggi - tre milioni di italiani al voto : il Pd prova a resistere in Toscana. Lega all'attacco - test per M5S : ROMA - Un centrosinistra che prova a difendere le sue roccaforti, nel centronord. Con riflettori puntati soprattutto su tre Comuni della Toscana e su Imola. Sembra questo il tema dominante del ...

Il secondo round dei Ballottaggi : al voto 2 - 8 milioni di italiani. Incognite roccaforti rosse per il Pd : Nuovo appuntamento con le urne domenica 24 giugno per oltre 2 milioni e 793 mila italiani chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco in 75 comuni e nel III municipio di Roma Capitale. Si tratta di Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, di regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (Sicilia e Sardegna), quelli nei quali per essere eletti al primo turno bisognava avere ottenuto il 50 per cento più uno dei voti. ...