Ballottaggi in 75 Comuni | la Lega cerca conferme Cinque Stelle in corsa solo per 3

Ballottaggi : seggi aperti dalle 7 alle 23 - quasi 3 milioni alle urne in 75 comuni : E sempre Di Maio rincara la dose con il reddito di cittadinanza, misura che il ministro dell'Economia Tria aveva di fatto congelato. La questione, da sempre cavallo di battaglia per il Movimento, ...

Ballottaggi : urne aperte in 75 comuni. La Lega va a caccia dei comuni rossi : Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. Sfide cruciali per le ricadute nazionali. Cinquestelle ago della bilancia, al Ballottaggio solo in 7 comuni -

Ballottaggi : seggi aperti dalle 7 Avellino - sfida M5S-centrosinistra Si vota in 9 comuni del Napoletano : seggi aperti dalle 7 di domenica, si vota per l'elezioni dei nuovi sindaci. Quattordici i capoluoghi di provincia italiani chiamati nuovamente al voto per il secondo turno delle amministrative. C'è ...

Ballottaggi - tre milioni di italiani al voto per i sindaci di 75 comuni - 14 i capoluoghi : Nella maggior parte delle città la sfida è tra centrodestre e centrosinistra, Cinquestelle in corsa solo in 7 comuni. In Toscana il Pd prova a resistere alle pressioni del centrodestra a trazione ...

Come si vota ai Ballottaggi - Elezioni Comunali 2018/ Amministrative comuni - scheda elettorale : rebus affluenza : Come si vota ai ballottaggi, Elezioni Comunali 2018: Amministrative comuni e scheda elettorale, al voto 14 capoluoghi di provincia, rebus sull'affluenza(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:17:00 GMT)

Elezioni - nuova sfida al Ballottaggio : i comuni che tornano al voto il 24 giugno : La Lega si conferma traino del centrodestra, il Movimento 5 stelle è in affanno mentre il Partito Democratico - a dirla con l'ex premier Gentiloni - "è in...

Elezioni nei comuni : centrodestra più avanti - M5s in meno Ballottaggi rispetto al centrosinistra in ripresa : La coalizione a trazione leghista riconquista Treviso e Vicenza e vince a Catania: lotterà coi 5 Stelle a Terni, nel secondo turno, e col Pd a Siena e Ancona. Dem che vincono a Brescia con Del Bono, e ...

Elezioni - il 24 Giugno sarà una nuova sfida al Ballottaggio : i comuni che tornano al voto : Il Movimento 5 stelle è in affanno mentre il Partito Democratico a dirla con l'ex premier Gentiloni "è in difficoltà ma non è morto". Questa potrebbe essere la sintesi dei risultati delle ...