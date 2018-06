Ballottaggi | alle 12 affluenza al 15 | 54%

Ballottaggio a Imola - alle 12 affluenza del 20% : E' di poco inferiore al primo turno l'affluenza alle 12 nei due comuni emiliano-romagnoli al Ballottaggio sulla scelta del sindaco. A Imola , Bologna, , dove il confronto è tra Carmen Cappello per il ...

Ballottaggi - affluenza alle 12 al 15 - 54% : 12.52 E' stata del 15,54% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 19,31%. IL dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III Municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal comune di Roma.

Dalle 7 tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di Ballottaggio in 75 comuni : Bergamo - Dalle 7 tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di ballottaggio in 75 comuni, in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco, e nel III municipio di Roma. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. In 9 è avanti il centrodestra, nei restanti 4 il centrosinistra. Occhi puntati sulle 'mosse' di M5S che si trova a dover affrontare sfide cruciali per le ricadute ...

