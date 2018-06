: Attenzione: a Pisa addirittura affluenza in crescita sul 1° turno alle 12 (20,9% contro 20,2%) #ballottaggi #maratonaYouTrend - lorepregliasco : Attenzione: a Pisa addirittura affluenza in crescita sul 1° turno alle 12 (20,9% contro 20,2%) #ballottaggi #maratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : #Elezioni #Ballottaggi #Affluenza alle 12 al 15,54%, in calo - you_trend : #Affluenza in calo alle 12 rispetto al 1°turno, ma non ovunque allo stesso modo. A #Pisa aumenta (+0,7%) e in gener… -

Forte calo dial secondo turno delle amministrative. E' stata del 33,38% quella rilevata alle ore 19 in 67 dei 67 Comuni chiamati alle urne per iper le elezioni Comunali sulla base dei dati dal Viminale. Al primo turno l'era stata del 42,82%: calo di oltre 9 punti percentuali. Per Sicilia e III Municipio a Roma i dati sono gestiti dalla Regione e dal Comune (75 Comuni in tutto). Bassa al III Municipio della Capitale: in 183 sezioni, 14,73%. Alla stessa ora al primo turno era stata del 18,44%.(Di domenica 24 giugno 2018)