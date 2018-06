ilsole24ore

: Da mezzanotte Speciale @TgLa7 Per seguire l’esito dei ballottaggi delle #ElezioniAmministrative2018 - La7tv : Da mezzanotte Speciale @TgLa7 Per seguire l’esito dei ballottaggi delle #ElezioniAmministrative2018 - Enric0Chessa : Ballottaggi, 2,8 mln al voto in 75 comuni. Alle 12 affluenza in calo al 15,4% - conci66aa : RT @La7tv: Da mezzanotte Speciale @TgLa7 Per seguire l’esito dei ballottaggi delle #ElezioniAmministrative2018 -

(Di domenica 24 giugno 2018) Si vota in 14 capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Anconaunico capoluogo di regione. Bastioni governati da decenni dal centrosinistra in Toscana come Pisa, Siena e Massa, potrebbero cadere in mano al centrodestra...