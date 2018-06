Ballottaggi 2018 | risultati in diretta | Pisa e Massa al centrodestra | Avellino e Imola al

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Avellino e Imola verso il M5s - Terni alla Lega e il Pd rischia a Siena - Pisa e Massa : I 5 stelle verso la vittoria a Imola e Avellino, la Lega si prende Terni. Il Pd rischia a Siena, Pisa e Massa. Mentre lo scrutinio del secondo turno delle amministrative è ancora in corso, iniziano ad arrivare i primi risultati dai territori. Sono 75 i comuni che oggi sono tornati alle urne per scegliere il proprio sindaco: l’affluenza alle 23 si è fermata al 47 per cento, un dato in calo di dodici punti rispetto al primo turno. Pisa ...

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Avellino e Imola verso il M5s - Terni alla Lega e il Pd rischia a Siena e Pisa : Avellino e Imola verso la vittoria dei 5 stelle, Terni al centrodestra. Urne chiuse dalle 23 nei 75 comuni chiamati al voto per il secondo turno delle amministrative e al via lo spoglio. Sono 14 sono capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione – Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina – con Ancona l’unico di regione. Nei grandi Comuni al voto è in ...

Ballottaggi 2018 - alle 19 affluenza al 33 - 38% : in calo di oltre 9 punti rispetto al primo turno : E’ stata del 33,38% l’affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l’affluenza era stata del 42,82%. Dunque il calo è stato di oltre 9 punti percentuali. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma. alle 12 il dato rilevato ...

