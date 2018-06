Badminton | Giochi del Mediterraneo 2018 | fuori ai quarti Rosario Maddaloni nel singolare

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : in semifinale Osele-Strobl - ai quarti Rosario Maddaloni : Terminata la prima giornata di eliminatorie del Badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: restano in corsa gli azzurri teste di serie, Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile, e la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del tabellone di doppio maschile. Nel singolare maschile Giovanni Greco ha iniziato dai sedicesimi, battendo l’algerino Mohamed Amine Guelmaoui con il punteggio di ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Speranze riposte in Rosario Maddaloni e Garino-Iversen : Ben nutrita la truppa azzurra del Badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ben nutrita la truppa azzurra del Badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero uno d’Italia. ...