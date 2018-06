Auto elettriche | la Cina preme l' acceleratore | l' Europa resta a guardare

Auto elettriche - la Cina si muove tutta velocità. In Europa - invece - stiamo arrancando : Il 21 giugno è uscito un rapporto della Federazione europea trasporto e ambiente, con il titolo Auto elettrica: investimenti e nuovi posti di lavoro in Cina. E l’Europa? La sostanza del rapporto è che l’Europa sta rischiando di perdere un’occasione storica per utilizzare le nuove tecnologie del trasporto elettrico per mantenere uno dei suoi punti qualificanti, quello della leadership mondiale nel campo della sostenibilità e l’energia ...

Auto elettriche - in Italia non conviene : lo dice il rapporto LeasePlan 2018 : In Italia non è ancora conveniente acquistare un’Auto elettrica. Proprio quando le statistiche riferiscono di una sempre maggiore diffusione delle Auto elettriche, i cui costi continuano ad abbassarsi avvicinandosi a quelle alimentate a benzina o diesel, giunge per gli Automobilisti Italiani la doccia fredda dell’annuale rapporto di LeasePlan. Il colosso olandese del noleggio a lungo termine ha analizzato i costi per il possesso dell’Auto in 21 ...

Le Auto elettriche provocano più incidenti : Secondo una ricerca norvegese le auto elettriche o ibride sono protagoniste di più incidenti rispetto alle vetture alimentate con motori tradizionali Secondo una ricerca portata a vanti dalla Compagnia di assicurazioni norvegese, Gjensidige, nel Paese nord europeo – caratterizzato dalla più alta presenza di veicoli elettrici – i guidatori di auto elettriche o ibride avrebbero maggiori possibilità di avere un incidente stradale rispetto a ...

Volvo e il futuro : Auto elettriche - guida autonoma e abbonamenti : Volvo ha reso noti i suoi nuovi ambiziosi obiettivi a livello finanziario e operativo che contribuiranno a posizionare l'Azienda come player mondiale di punta nel settore automobilistico internazionale entro la metà del...

Auto elettriche - Accordo fra GM e Honda per nuove batterie : General Motors e Honda hanno stretto un Accordo per lo sviluppo di batterie di nuova generazione per Auto elettriche. La collaborazione riguarderà la progettazione dei moduli e delle celle per nuove unità ad alta densità che saranno applicate ai modelli di entrambi i marchi, con particolare riferimento al mercato nord americano.Dopo il Fuel Cell collaborazione anche sulle batterie. Nel comunicato ufficiale è specificato che il progetto prenderà ...

Motus-E - nasce l’associazione per favorire la diffusione delle Auto elettriche in Italia : L’auto elettrica, in Italia, ancora non ingrana. Secondo le stime dell’Unrae, l’associazione delle case estere che operano nel nostro Paese, sulle strade Italiane ne circolano solo 11.500 unità. E i modelli a emissioni zero proposti sul mercato valgono solo lo 0,16% dell’offerta totale. Un po’ come l’andamento del mercato stesso, che a questa tipologia di veicoli accredita solo lo 0,2% delle immatricolazioni ...

Auto elettriche : Di Maio d’accordo con Marchionne per l’introduzione di nuovi eco-incentivi : Il ministro del Lavoro sostiene l’idea di Marchionne nell’introdurre in Italia nuovi incentivi economici per l’acquisto di Auto elettriche Durante il suo primo primo giorno come Ministro del Lavoro, Luigi DI Maio dice di essere in perfetta sintonia con l’amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, per quanto riguarda l’introduzione in Italia di nuovi incentivi por l’acquisto di Auto elettriche. Ricordiamo che Fiat-Chrysler ha annunciato ...

Governo Conte - Di Maio propone incentivi per le Auto elettriche. Ecco perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

Nuovi modelli - Auto elettriche e zero debito : Fca vola alto : A Balocco Fiat Chrysler presenta il nuovo piano al 2022, che segna una svolta nella visione industriale del gruppo, sempre più focalizzato sul segmento premium, da cui ottenere margini e profitti ...

Expo della Contea - Auto elettriche ed Ecobonus : incontri e workshop : Expo della Contea: incontri, dimostrazioni e workshop per un nuovo modello di sviluppo, culturale ed economico. Dal 14 al 17 giugno.

MARCHIONNE PUNGE DI MAIO - "NON USA FIAT"/ Video - Governo con Fca sulle Auto elettriche: "Investimenti insieme": MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.

BP entra nel business Auto elettriche. Colosso petrolifero farà pieno di energia in 5 minuti : LONDRA - Nei distributori di carburanti della BP - il Colosso britannico, sesto al mondo nel settore energetico - potrebbero presto spuntare anche le corsie per le auto elettriche, in grado di fare...

FCA - Jeep lancerà 10 nuovi modelli. Alfa punta su Auto elettriche : Teleborsa, - Jeep dirà presto addio ai motori diesel in Europa . Lo ha affermato il responsabile del brand Mike Manley al Capital Markets Day di FCA, aggiungendo che Jeep lancerà 10 nuovi modelli, 2 ...