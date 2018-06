Audi Invitational Team Racing Challenge – Il Newport Harbor in testa alla classifica

Audi Invitational Team Racing Challenge – Il team YCCS in testa : Audi Invitational team Racing Challenge: parte in testa il team YCCS Porto Cervo 21 giugno 2018. Prima giornata di regate per l’Audi Invitational team Racing Challenge, evento organizzato dallo YCCS con il supporto del Title Sponsor Audi, caratterizzata da vento leggero. In testa alla classifica il team ospitante dello YCCS seguito dal Newport Harbor Yacht Club e al terzo posto a pari punti due team americani, l’Eastern Yacht Club e ...

Audi Invitational Team Racing Challenge – Iniziate le regate : Al via l’Audi Invitational Team Racing Challenge: Iniziate ieri le regate Sono Iniziate ieri le regate per l’Audi Invitational Team Racing Challenge, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Audi in programma fino al 23 giugno. L’evento biennale si disputa a bordo della flotta di J/70 dello YCCS con la formula del “Team Racing” che prevede quattro Team alla volta – due ...