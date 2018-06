ATP Halle – Federer si inchina | Coric alza il trofeo al fianco della splendida Eva

Federer ha perso la finale dell’Open di Halle e il primo posto nella classifica ATP : Il tennista svizzero Roger Federer ha perso la finale dell’Open di Halle, in Germania, contro il croato Borna Coric e ha quindi perso il primo posto della classifica ATP. Federer, dopo aver saltato i principali tornei dell’anno giocati sulla terra, era The post Federer ha perso la finale dell’Open di Halle e il primo posto nella classifica ATP appeared first on Il Post.

ATP Halle – L’emozione di Borna Coric : “Roger ti ho sempre guardato da piccolo - adesso gioco una finale con te” : Dopo aver vinto la finale dell’ATP di Halle, Borna Coric ha speso delle splendide parole nei confronti di Roger Federer, campione che ha visto giocare in tv fin da bambino Epilogo clamoroso nella finale dell’ATP di Halle. Roger Federer, favoritissimo per la vittoria finale è stato sconfitto al terzo set dal giovane Borna Coric. Sconfitta scottante per Federer che cede lo scettro di n°1 al mondo a Rafa Nadal. Al termine della sfida, ...

ATP Halle – Clamoroso! Coric perfetto - Federer sconfitto in finale : Nadal torna n°1 : Roger Federer sconfitto nella finale dell’ATP di Halle: il campione svizzero si arrende a Coric e cede il n°1 a Rafa Nadal Roger Federer sconfitto nelal finale dell’ATP di Halle da Borna Coric. Clamoroso! Anzi no. A pensarci bene, il campione svizzero aveva dato diversi segnali alquanto strani. Durante tutto il corso del torneo, sulla sua superficie preferita, arrivando già dal successo in scioltezza a Stoccarda, Federer aveva ...

Tennis - ATP Halle : è Federer il primo finalista : A separarlo dal suo 99° titolo Atp il croato Borna Coric che ha raggiunto la finale dopo aver 'goduto' del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista-Agut , numero 16 del mondo e quarto favorito del ...

ATP Halle - Bautista-Agut dà forfait dopo 5 game : Borna Coric raggiunge Federer in finale : Borna Coric è il secondo finalista dell’ATP di Halle: il tennista croato sfrutta il forfait di Roberto Bautista-Agut e raggiunge Federer in finale dopo la vittoria di Federer su Kudla, il secondo matc in programma nella giornata dell’ATP di Halle ha premiato Borna Coric come secondo finalista del torneo. A dire il vero, il tennista croato non si è ‘guadagnato’ sul campo il passaggio del turno. Coric infatti ha sfruttato il forfait di Roberto ...

ATP Halle : Federer in finale : Roger Federer è in finale al torneo di Halle: il fuoriclasse svizzero, n.1 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Denis Kudla in due set con il punteggio di 7-6 , 7-1, 7-5. L'...

ATP Halle – Federer in finale : Kudla ko - ma che sofferenza! : Roger Federer soffre anche contro Kudla ma raggiunge la semifinale dell’ATP di Halle: il campione svizzero si impone in due set Dopo aver faticato contro Paire ed Ebden, Federer soffre anche contro lo statunitense Kudla, ma stacca il pass per la finale dell’ATP di Halle. Altro match stranamente complicato per Federer, nonostante si trovasse difronte il numero 109 della classifica mondiale maschile. Primo set concluso al tie-break per 7-1, nel ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi si ferma ai quarti contro il croato Borna Coric : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP di Halle: sull’erba tedesca l’altoatesino ha ricevuto il disco rosso dal croato Borna Coric, che si è imposto in un’ora e 26 minuti di gioco in due set, con il punteggio di 7-5 6-3. Nella prima partita l’equilibrio rischia di spezzarsi sia nel quinto che nel settimo gioco, quando l’azzurro è costretto ad annullare rispettivamente una e tre palle ...

Tennis - ATP Halle : Federer vola in semifinale : ROMA - Roger Federer ha centrato la sua 14esima semifinale su sedici partecipazioni al ' Gerry Weber Open ', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle , in Germania. Il campione svizzero, ...