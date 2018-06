Atletica | Tortu e il 9' 99 | Con papà rivoluzioniamo lo sprint italiano

Atletica : Alex Del Piero esalta Tortu : “Grazie a tutti!!”. Gioia e riconoscenza che corre veloce anche sui social targata Filippo Tortu in arrivo in Italia a Malpensa dopo la storica impresa del record italiano sui 100 metri piani (9”99) che va a migliorare il primato di Pietro Mennea. Davvero tanti i complimenti e gli attestati di stima social per le emozioni regalate ieri al meeting di Madrid dall’azzurro e tra questi anche quelli dell’ex capitano ...

Atletica - Tortu 'Agli Europei può succedere di tutto'. Il padre allenatore 'E nato per correre' : Dal padre allenatore al campionissimo che stabilì a Roma, nel 1960, due primati del mondo , ma nei 200 metri, . Anche Salvino Tortu e Livio Berruti tornano sull'impresa di Filippo, che a Madrid ha ...

Atletica - Tortu il padre allenatore 'E nato per correre'. Berruti 'In lui mi rivedo' : ROMA - Dal padre allenatore al campionissimo che stabilì a Roma, nel 1960, due primati del mondo , ma nei 200 metri, . Salvino Tortu e Livio Berruti tornano sull'impresa di Filippo, che a Madrid ha abbattuto , primo italiano a riuscirci, il muro dei 10 secondi sui 100 metri correndo in 9.99 ...

Atletica : Fontana - impresa Tortu entra nella storia : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - "Ci sono imprese che ti fanno entrare nella storia. E se parliamo di sport una di queste è avere infranto il muro dei 10 secondi nei 100 metri di Atletica leggera. Complimenti! Bravissimo, spero di conoscerti presto personalmente". Così su Facebook il presidente della R

Chi è Filippo Tortu - il campione di Atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea : A trentanove anni di distanza dal tempo realizzato dalla "Freccia del Sud", l'atletica leggera italiana riscrive la sua storia grazie all'impresa del ventenne atleta lombardo di origini sarde: un ragazzo come tutti gli altri, con le stesse passioni di molti suoi coetanei ma con la dinamite nelle gambe.Continua a leggere

Filippo Tortu - uno sprazzo di luce nel buio dell’Atletica italiana : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’atletica? Ieri a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10″ (9″99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10″01 di Città del Messico, datato 1979. L’Italia ha un nuovo campione? Forse sì ma non può e non deve ...

Atletica - chi è Filippo Tortu? Il fenomeno che fa sognare l’Italia e batte Mennea : il 9.99 dei record - tra sogni e speranze : Il nuovo mito dello sport italiano, l’icona dell’Atletica leggera contemporanea, un 20enne già capace di diventare leggenda, un fulmine che ci ha destati da un lungo torpore e che ci ha proiettato verso terre inesplorate. Il primo italiano capace di scendere sotto i 10” sui 100 metri, il primo azzurro in grado di cancellare lo storico 10.01 di Pietro Mennea, il ragazzo che in una notte è riuscito a scavalcare una leggenda ...

Gioia Tortu - per mio padre e Atletica : ANSA, - ROMA, 22 GIU - "E' una Gioia incredibile, anche se avrò bisogno di qualche ora per metabolizzare questo risultato: ho lavorato molto e con costanza per arrivare qui e sono felice per me, per l'...

Filippo Tortu nella storia dell'Atletica : battuto il record di Mennea : Per la cronaca la batteria dei 100 metri è stata vinta dal cinese Bingtian Su che ha fatto fermare il tempo con un ottimo 9'91.