Atalanta e Torino a “duello” | che scontro sul mercato!

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Mercato : Lazio - Milan - Atalanta - Torino e.. Tutte a caccia di rinforzi : Chiesa, ecco i gol che hanno stregato il mondo alla fiorentina serve un regista - Fiorentina alla prese con il post Badelj. Il mediano non ha rinnovato il contratto e ha lasciato vuota la casella del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Serie A - il Napoli pareggia 2-2 contro il Torino. Lazio-Atalanta finisce 1-1 : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Milan e Juventus su Verona e Bologna la 36esima giornata di Serie A è proseguita con la vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti con un rotondo ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Primavera - Atalanta prima. 3-1 del Torino sul Genoa. La Juve vince e spera : Da una parte c'è una squadra che sa soltanto vincere. Dall'altra, una che negli ultimi otto giorni ha dilapidato 5 punti contro Lazio e Napoli. Le due squadre favorite del campionato Primavera per ora ...

Serie A : Napoli Torino - Lazio Atalanta. Le probabili formazioni : "La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull'orgoglio". Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino ...

Primavera - Atalanta - 1° posto ipotecato. Torino ok : Butic ribalta il Milan : Karlo Butic, attaccante del Torino. LaPresse Quest'Atalanta è una tritasassi. Sotto di un gol. Senza la stella Barrow, ormai aggregata in prima squadra. In inferiorità numerica dal sessantesimo minuto.

Torino - Mazzarri : 'Atalanta molto atletica - ingenuità sul 2-1' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta: 'Una leggerezza sul secondo gol, poi ne parlerò con i ragazzi. Complimenti all'Atalanta, una squadra che non ti fa giocare, molto atletica. E noi eravamo ...

Torino - Mazzarri : 'Contro l'Atalanta non è mai facile. Stanchi per il caldo' : Torino - ' Siamo dispiaciuti, ma giocare contro l'Atalanta davanti al suo pubblico non è mai facile. Abbiamo sofferto molto la loro fisicità e probabilmente la stanchezza accumulata si è fatta sentire ...

L'Atalanta supera il Torino 2-1 e vede l'Europa : L'Atalanta mata il Toro e ora sale al sesto posto. La corsa dirompente di Gasp e i suoi ragazzi non si ferma più. E ora il profumo di Europa è veramente intenso. Per la partita di ieri, per i tre ...