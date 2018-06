Asus ROG Zephyrus GX501 - recensione

Impressionante processore per Asus ROG Phone : bruciati S9 e OnePlus 6 : Si parla davvero tanto in questi giorni di un device davvero promettente dal punto di vista hardware, vale a dire il cosiddetto ASUS ROG Phone, considerando il fatto che siamo al cospetto di un prodotto il cui processore è destinato a far togliere parecchie soddisfazioni a chi deciderà di portarselo a casa. Un assaggio del suo potenziale lo abbiamo già avuto al momento dell'ufficialità, come avrete notato anche dal nostro primo approfondimento, ...

Asus ROG Phone - lo smartphone gaming che diventa console : Asus cavalca il mondo degli smartPhone dedicati al gaming e lancia il ROG Phone, il suo primo smartPhone pensato appositamente per giocare. L’azienda taiwanese sfrutta il Computex 2018 di Taipei per svelare il principale concorrente al Razer Phone – in attesa dell’arrivo dello Xiaomi Black Shark – in un mercato enorme che vale almeno 50 miliardi di dollari in tutto il mondo e che continuerà a crescere, secondo le ultime analisi, fino ...

Il meglio di Asus : ROG Phone - il più potente ed accessoriato smartphone al mondo : Potrebbe colpire l'interesse di più di un appassionato l'ASUS ROG Phone, un dispositivo che non è solo potente internamente, ma diventa molto interessante anche considerando tutto il contorno di accessori in dotazione. Trattasi di un telefono pensato per il gaming, provvisto di uno schermo da 6 pollici con tecnologia AMOLED, risoluzione di 2160 x 1080 pixel, 90Hz, 108.6% DCI-P3, HDR, ed altro ancora. Il processore corrispondere allo ...

Asus si tuffa nel mercato degli smartphone da gaming con il ROG Phone : Al Computex di Taipei Asus ha annunciato il ROG Phone, uno smartPhone Android da gaming targato Republic of Gamers – il brand dedicato al gaming del produttore taiwanese – con caratteristiche al top dal punto di vista prestazionale. I ROG Phone monteranno dei SoC Snapdragon 845 di Qualcomm appositamente selezionati per offrire una frequenza massima di 2,96GHz, superiore a quella offerta dallo stesso modello di chip su altri ...

Asus ROG Phone ufficiale : 8GB/512GB e Snapdragon 845 potenziato : ASUS ROG Phone è uno dei protagonisti del Computex 2018, l’azienda taiwanese lancia un gaming Phone con Snapdragon 845, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Alle specifiche tecniche si associano una serie di accessori per il collegamento ad un monitor 4K e il nuovo sistema di raffreddamento Vapor-chamber cooler. ASUS ROG Phone: potenza, potenza, potenza ASUS ROG Phone ha potenza da vendere, non potrebbe essere diverso per uno smartPhone ...

Asus presenta il primo smartphone gaming ROG Phone e una nuova linea di prodotti al COMPUTEX 2018 : ASUS ROG (Republic of Gamers) è stata protagonista oggi dell'evento stampa For Those Who Dare al COMPUTEX 2018 e ha presentato una nuova linea di prodotti gaming che include ROG Phone, il primo smartPhone gaming ROG in assoluto che è anche il primo smartPhone al mondo con sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D. ROG ha annunciato anche ROG Rapture GT-AX11000 - il primo router tri-band 802.11ax al mondo con velocità Wi-Fi superiore a ...

Asus ROG Phone è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : ASUS ROG Phone: Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Al Computex che si sta svolgendo a Taipei, ASUS ha finalmente annunciato il suo debutto nel segmento degli smartPhone con Caratteristiche pensate per i giocatori: ecco ASUS ROG Phone. ROG Phone si basa sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 845 e CPU Kryo con frequenza operativa di 2,96 GHz. Questa CPU è per la prima […]

Asus ROG Pugio - recensione : Negli ultimi anni il mercato dei mouse gaming ad alta prestazioni si è notevolmente espanso. I produttori attivi da sempre in questo settore hanno ampliato il numero delle loro proposte e nuovi marchi si sono buttati nella mischia riscuotendo successo grazie a ottimi rapporto qualità/prezzo. E così, il risultato è che ci sono così tante soluzioni per chi volesse acquistare un mouse gaming che alla fine molti prodotti finiscono per somigliarsi ...

Asus ROG Strix GL503 e GL703 - disponibili i notebook gaming ultrapotenti : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di Strix GL503 e Strix GL703, due nuovi notebook da 15,6 pollici e 17,3 pollici avanzati basati sui più recenti processori Intel® Core di ottava generazione e GPU della serie NVIDIA® GeForce® GTX 10. Progettati per gli esport, i nuovi notebook GL503 e GL703 adottano il sistema brevettato Anti-Dust Cooling (ADC) per far fronte alle imponenti richieste di potenza durante gli scontri ...

Asus ROG Swift PG27UQ : monitor gaming 4K in pre-ordine a 3000€ : Cernusco sul Naviglio, 24 maggio 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in pre-ordine di ROG Swift PG27UQ, il suo primo monitor gaming HDR G-SYNC da 27 pollici, primo in assoluto a offrire la straordinaria risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) con un refresh rate di 144 Hz per garantire una straordinaria esperienza di gioco. Il monitor PG27UQ è il primo monitor gaming ad aver ottenuto la certificazione DisplayHDR 1000, il ...

Alla ricerca di un monitor all'avanguardia? Asus ROG Swift PG27UQ disponibile in pre-ordine : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in pre-ordine di ROG Swift PG27UQ, il suo primo monitor gaming HDR G-SYNC da 27 pollici, "primo in assoluto a offrire la straordinaria risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) con un refresh rate di 144 Hz per garantire una straordinaria esperienza di gioco". Scopriamo tutti i dettagli nel comunciato ufficiale:Il monitor PG27UQ è il primo monitor gaming ad aver ottenuto la certificazione DisplayHDR ...