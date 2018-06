Arriva Your Time on Facebook | il contatore di ore sui social

ilgiornale

: #borsa #aim #quotazione “Bonus quotazione”: arriva il credito d’imposta per le Pmi che vanno in Borsa (Valuti una… - ouradvisor : #borsa #aim #quotazione “Bonus quotazione”: arriva il credito d’imposta per le Pmi che vanno in Borsa (Valuti una… - rinoscoppio : HAI PRESENTE QUANDO FACEBOOK TI VA VEDERE I RICORDI DEGLI ANNI PASSATI ? Oggi arriva il nuovo MEMORIES. Scegli tu… - Your_Miss_Robin : RT @jackmyonlylove: Ostinata. Ma quanto basta per capire quando arriva il momento di farsi da parte. -

(Di domenica 24 giugno 2018)ha deciso di introdurre "on", una nuova funzione in grado di calcolare il tempo speso dagli utenti sulla piattaforma. Al momento ancora in fase di sperimentazione, "on" è molto più di un semplice calcolatore. Nata per contrastare i meccanismi della dipendenza danetwork, la nuova funzione dirappresenta una sorta di monito per gli utenti più affezionati alla piattaforma. "Vogliamo che il tempo speso susia speso bene" ha dichiarato un portavoce della piattaforma a TechCrunch, spiegando come la salute digitale degli utenti e la lotta alla dipendenza da smartphone siano diventati temi importanti.La somma dei momenti trascorsi sutra scroll, like, post e condivisioni non sarà più un mistero. Grazie alla sua nuova funzione,calcolerà il tempo totale passato dagli utenti sulla piattaforma negli ultimi ...