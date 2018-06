Argentina nel caos | Messi e Mascheranno “declassano” Sampaoli e impongono la formazione!

Mondiali Russia 2018 - Argentina nel caos : Sampaoli esautorato. Tutti i retroscena : In collaborazione con 3-3-1-3 DA MOSCA . Quale sarà la formazione dell'Argentina contro la Nigeria? È la domanda più ricorrente a Mosca, negli stadi e nelle strade riempite da sempre a Russia 2018 ...

Mondiali 2018 - Lionel Messi ringrazia la Nigeria. L’Argentina può ancora qualificarsi : le possibili combinazioni. L’Albiceleste agli ottavi di finale se… : L’Argentina è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste, dopo essere stata demolita dalla Croazia nel big match di ieri sera, doveva sperare in una vittoria della Nigeria sull’Islanda e così è stato. Lionel Messi e compagni possono ancora sperare di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, si deciderà tutto nell’ultima sfida contro le Super Aquile ma ...

Mondiali - caos Argentina : la follia dell’esonero di Sampaoli non ha precedenti nella storia - un delirio senza senso : follia, presunzione, isterismo, anarchia. delirio puro. Situazione fuori controllo. E’ quello che sta succedendo nell’Argentina che ancora non si rende conto della realtà della situazione: la nazionale Albiceleste è fuori dai Mondiali di Russia 2018 e deve pensare a ricostruire il suo futuro. Passare il turno, ormai, è praticamente impossibile: intanto perché si da per scontato che questa squadra possa battere la Nigeria ...

Argentina - adesso è il caos. Aguero shock contro Sampaoli nel post partita [VIDEO] : Lo spogliatoio dell’Argentina è nel caos dopo la clamorosa sconfitta 0-3 con la Croazia allo stadio di Nizhny di Novgorod in Russia: emblematiche le dichiarazioni di Aguero, sostituito dopo una brutta prestazione, nei confronti del ct Sampaoli rispondendo alla stampa Argentina nella mix zone dell’impianto russo. Un Mondiale iniziato male e che rischia di finire ancora peggio per la selezione Albiceleste. Ecco le immagini: Mondiali, ...

LIVE Pagelle Argentina-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA 0-0 : Messi sfida Modric - stelle a confronto per il primato nel gruppo D : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Argentina-Croazia Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Argentina e Croazia, valida per la seconda sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio Niznij Novgorod si sfidano le due squadre che, in base al pronostico, dovrebbero contendersi il primo posto nel girone. L’Argentina, però, è reduce da un deludente pareggio contro l’Islanda, contraddistinto anche ...

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia : Lionel Messi e compagni sotto pressione. La Croazia sogna il colpaccio : Vigilia caldissima a Nizhny Novgorod e non per il meteo. Domani sera Argentina e Croazia scenderanno in campo per la seconda partita del gruppo D: la classifica fin qui sorride ai balcanici, che guardano i rivali dall’alto e che si avvicinano al big match in condizioni ideali, forti dei tre punti. La Nazionale di Jorge Sampaoli è invece obbligata a vincere, dopo il discusso pareggio contro l’Islanda: per la classifica, evitare la ...

Lutto nel calcio - è morto il mitico Sergio Gonella : l'arbitro incubo dei Mondiali in Argentina : L' unico, insieme al collega svizzero Gottfried Dienst, a poter vantare il record di aver arbitrato le due finali più importanti del mondo del calcio: quella degli Europei del 1976 e quella del ...

Sergio Gonella morto - fu l’arbitro della finale del Mondiale del ’78 in Argentina : È morto a 85 anni Sergio Gonella, l’ex arbitro internazionale di calcio che nella sua lunga carriera arrivò a dirigere sia la finale di un campionato del Mondo che quella di un Europeo. Gonella, nato ad Asti, esordì in Serie A negli anni sessanta, guadagnandosi all’inizio della carriera la fama di arbitro severissimo ed imparziale, dopo aver concesso sette rigori nelle prime sette partite del campionato 1965-1966. Nel 1976 ...

Argentina - Maradona bacchetta Sampaoli e chiede due cambi nella formazione titolare : Diego Armando Maradona non le manda a dire a Sampaoli e chiede a gran voce due cambi nella formazione delle prossime gare dell’Albiceleste Diego Armando Maradona è tornato per un attimo a vestire i panni da ct dell’Argentina e guardando al match di giovedì con la Croazia ha dispensato consigli al tecnico Sampaoli dopo il deludente pareggio per 1-1 dell’Albiceleste all’esordio mondiale contro l’Islanda. Durante la ...

Argentina - Maradona : 'Se giochiamo così - Sampaoli non torna nel paese. Stiamo rischiando' : Se ieri si era mostrato molto comprensivo nei confronti di Lionel Messi, difendendolo e richiamando precedenti benauguranti per l'Argentina, stavolta l'intervento di Diego Armando Maradona è un ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina stecca - la Croazia invece no : Nigeria battuta e primo posto nel girone : L’autogol di Etebo e il rigore di Modric permettono alla Croazia di cominciare con una vittoria il Mondiale di Russia, Nigeria battuta 2-0 Inizia con il piede giusto l’avventura della Croazia ai Mondiali di Russia 2018, gli uomini di Dalic stendono 2-0 la Nigeria e si portano immediatamente in testa al Gruppo D, visto il pari dell’Argentina con l’Islanda. Prestazione solida di Mandzukic e compagni, che non danno scampo ...