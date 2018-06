Arabia Saudita | le donne possono guidare Vision 2030 | abolito il divieto di mettersi al

Mondiali 2018 - Arabia Saudita-Egitto : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : ... per aver rimediato due sconfitte nei primi due match contro Russia ed Uruguay , girone A, , cercheranno di centrare i tre punti per uscire a testa alta da questo campionato del mondo e regalare una ...

Mondiali 2018 - Arabia Saudita-Egitto : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Lunedì 25 giugno, ore 16.00 italiane, Arabia Saudita ed Egitto scenderanno in campo solo per l’onore alla Volgograd Arena di Volgograd. Entrambe le squadre eliminate già dalla rassegna iridata, per aver rimediato due sconfitte nei primi due match contro Russia ed Uruguay (girone A), cercheranno di centrare i tre punti per uscire a testa alta da questo campionato del mondo e regalare una soddisfazione ai propri tifosi. programma, orario e ...

Da oggi le donne possono guidare in Arabia Saudita : Da oggi, domenica 24 giugno, le donne possono guidare in Arabia Saudita. L’abolizione del divieto di guida per le donne era stata annunciata nel settembre 2017 da re Salman, il sovrano dell’Arabia Saudita, e fa parte di “Vision 2030”, un The post Da oggi le donne possono guidare in Arabia Saudita appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - finalmente le donne possono guidare : Il 24 giugno passerà alla storia come la fine del divieto di guida per le donne in Arabia Saudita, unico Paese al mondo ancora con questa messa al bando. Da mesi il regno si prepara all’evento, e già a gennaio era stato aperto il primo salone dell’auto dedicato esclusivamente a pubblico e clienti femminili. E mentre sono state rilasciate le attiviste che da anni si battono per il diritto alla guida (come Eman al Nafjan e Lujain al Hathloul), ...

Le donne al volante - svolta storica in Arabia Saudita : Se da domenica insomma il mondo per molte donne saudite apparirà diverso, il gap tra quanto promesso dalle riforme e la piena indipendenza delle donne saudite resta tuttavia ancora molto grande. Le ...

Arabia Saudita ko - Uruguay agli ottavi : L' Uruguay batte per 1-0 l'Arabia Saudita in un match valido per la seconda giornata del gruppo A dei mondiali di Russia 2018 , disputato a Rostov. A decidere l'incontro una rete di Luis Suarez al 23' ...

Mondiali 2018 : Uruguay come la Russia ai quarti - Uruguay-Arabia Saudita 1-0 : La selezione dell'Uruguay ha vinto la partita di oggi del girone A contro l'Arabia Saudita. La Celeste si è aggiudicata il match con un gol di Luis Suarez al 23 del primo tempo. Grazie a questo gol l'...