Arabia Saudita | cade il divieto di guida per le donne

Mondiali 2018 - Arabia Saudita-Egitto : le probabili formazioni - girone A : Sarà la partita dell'orgoglio, ormai resta solo quello. Perché Arabia Saudita ed Egitto sono entrambe fuori dal Mondiale. I primi hanno preso 6 gol in due partite, 5 dalla Russia e uno dall'Uruguay di ...

Giornata storica in Arabia Saudita - da oggi le donne alla guida delle auto : Teleborsa, - L'Arabia Saudita "apre" alle donne . oggi, domenica 24 giugno 2018, rimarrà data storica per l'intero Paese, culla dell'Islam. Abolito il divieto di guida per le donne, finora "caso" ...

Arabia Saudita - fine del divieto : da oggi anche le donne possono guidare : I giovani, le donne e l'economia sono al centro delle riforme in un Paese in cui il 70% dei giovani ha meno di 30 anni. La revoca del divieto risponde così, secondo molti osservatori, a una logica ...

Arabia Saudita : da oggi le donne possono guidare : Tutti passi avanti che rientrano nella Saudi Vision 2030, il piano messo a punto dal paese per svincolarsi da un'economia basata sul petrolio entro il 2030 e modernizzare il Regno. Al piano fanno ...

Mondiali 2018 - Arabia Saudita-Egitto : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Lunedì 25 giugno, ore 16.00 italiane, Arabia Saudita ed Egitto scenderanno in campo solo per l’onore alla Volgograd Arena di Volgograd. Entrambe le squadre eliminate già dalla rassegna iridata, per aver rimediato due sconfitte nei primi due match contro Russia ed Uruguay (girone A), cercheranno di centrare i tre punti per uscire a testa alta da questo campionato del mondo e regalare una soddisfazione ai propri tifosi. programma, orario e ...

Da oggi le donne possono guidare in Arabia Saudita : Da oggi, domenica 24 giugno, le donne possono guidare in Arabia Saudita. L’abolizione del divieto di guida per le donne era stata annunciata nel settembre 2017 da re Salman, il sovrano dell’Arabia Saudita, e fa parte di “Vision 2030”, un The post Da oggi le donne possono guidare in Arabia Saudita appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - finalmente le donne possono guidare : Il 24 giugno passerà alla storia come la fine del divieto di guida per le donne in Arabia Saudita, unico Paese al mondo ancora con questa messa al bando. Da mesi il regno si prepara all’evento, e già a gennaio era stato aperto il primo salone dell’auto dedicato esclusivamente a pubblico e clienti femminili. E mentre sono state rilasciate le attiviste che da anni si battono per il diritto alla guida (come Eman al Nafjan e Lujain al Hathloul), ...