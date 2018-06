superguidatv

: Anticipazioni Superquark 2018. Ecco la data di inizio e i servizi della puntata #Superquark #pieroangela… - SuperGuidaTV : Anticipazioni Superquark 2018. Ecco la data di inizio e i servizi della puntata #Superquark #pieroangela… -

(Di domenica 24 giugno 2018) E’ una estate ricca di belle notizie, ma anche di duro lavoro per il divulgatore scientifico più amato del piccolo schermo. Secondo le ultimesu, in onda il prossimo 4 luglio, Alberto Angela ha girato per Bologna per presentare ai telespettatori di Rai 1 la città felsinea sotto un’ottica diversa.cosa è successo in città e dove sono state avvistate le telecamere dell’ammiraglia Rai. Ad annunciare il ritorno del programma sull’ammiraglia Rai è stato proprio Piero Angela che ha svelto, infine, la presenza di un secondo appuntamento, in seconda serata, conmusica.4 luglio: Bologna Da lunedì a giovedì. Pochi giorni, ma tanti posti da spiegare, raccontare e vedere. Alberto Angela, secondo lediper il prossimo 4 luglio, ha scandagliato la città sotterranea e non ...