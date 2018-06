Anteprima ' Luglio pistoiese' alla Fortezza Santa Barbara

In onda dal 2 luglio su La7 raddoppia le puntate lunghe di prime time (Anteprima Blogo) : Come costume di La7, anche quest'anno la rete di Urbano Cairo rimarrà accesa tutta l'estate nella fascia dell'access time attualmente ottimamente occupata da Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo. Torna infatti anche quest'anno l'appuntamento estivo con il programma d'informazione In onda.Confermata la coppia di conduttori, con Luca Telese e David Parenzo pronti a governare il programma per tutta l'estate. La data di partenza del programma ...

Muse - il Drones World Tour al cinema solo il 12 e il 13 Luglio. La clip in Anteprima mondiale : La clip in anteprima mondiale di Redazione Web / pubblicato 29 minuti fa I Muse portano il loro ambizioso Muse: Drones World Tour nei cinema di tutto il mondo. Grazie a questo evento esclusivo, in ...