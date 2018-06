Amministrazioni di sostegno | Tribunale di Vicenza smaltisce gli arretrati “privatizzando”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) Chiamatelo balzello o costo aggiuntivo per la privatizzazione di un servizio della giustizia, il risultato non cambia. I familiari di persone della provincia dinon autonome nella gestione dei propri affari da quest’anno devono pagare una parcella professionale per il controllo dei rendiconti annuali degli amministratori di, un’attività di competenza dei giudici che è stata delegata dalall’Ordine dei commercialisti. La denuncia di un fenomeno che nel solo Vicentino interessa quattromila posizioni, viene proprio da un commercialista, che è padre di una giovane donna diversamente abile, che si fa però interprete di una situazione che coinvolge tante altre famiglie. “Trovo un forte disagio nel raccontare tutto questo, accompagnato però da una forte indignazione, come padre e come professionista. – racconta Livio Dal Santo – Sono ...