Amministrative | il ballottaggio nero di Anagni | gli amici di Batman Fiorito contro il

Elezioni Amministrative 2018 - il live blog del ballottaggio in Brianza : Il live blog del CittadinoMb. Cinque Comuni della Brianza al ballottaggio domenica 24 giugno per eleggere il nuovo sindaco. Sono Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso. Cinque ...

Amministrative 2018 : domenica di ballottaggio a Brindisi - Francavilla e Oria : Il primo, espressione del centrosinistra con il Partito democratico in testa, il 10 giugno scorso ha ottenuto il 37,23 per cento, mentre il secondo, avvocato al debutto in politica, ha raccolto il ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Trentasei Comuni al voto in provincia di Messina, dove solo la città dello Stretto dovrà attendere il turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo sindaco. Una sfida tutta interna al centrodestra, con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti fuori dai giochi. A 219 sezioni scrutinate su 254, infatti, a contendersi la poltrona a Palazzo Zanca saranno Dino Bramanti, sostenuto da Forza Italia, Lega, ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (3) : (AdnKronos) - Urne aperte anche a Sant'Agata di Militello, dove Bruno Mancuso con il 65,94 per cento dei consensi dopo cinque anni torna a occupare la poltrona di primo cittadino. A Santa Domenica Vittoria è riconferma per Giuseppe Patorniti (58,8 per cento), mentre a Santa Lucia del Mela centro l'o

Amministrative : nel palermitano Partinico al ballottaggio - a Vicari sindaco eletto con il 94% (2) : (AdnKronos) - Il comune di Alimena elegge sindaco Giuseppe Scrivano (60,73%); a Baucina vince Fortunato Basile (60,1%); a Campofelice di Roccella Michela Travella (41,27%); a Campofiorito Giuseppe Oddo (59,16%); a Castronovo di Sicilia Vito Sinatra (51,15%); a Cerda Salvatore Geraci (41,59%); a Cont

Amministrative : nell'ennese sei sindaci eletti - Piazza Armerina al ballottaggio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta il sindaco uscente di Piazza Armerina, comune in provincia di Enna, Filippo Miroddi. L'ex primo cittadino si è fermato al 17,01% lasciando la sfida al ballottaggio del 24 giugno a Mauro Di Carlo (23,03%) e al candidato del centrodestra Nino Cammarata.

Amministrative - Cannito sindaco di Barletta al primo turno. A Brindisi ballottaggio senza Lega e M5S : L'effetto-governo non c'è stato. Per M5S e Lega, la luna di miele con il quadro di comando di Palazzo Chigi non incanta gli elettori che devono eleggere sindaci e consiglieri comunali. Presente in 19 ...

Amministrative Lazio - M5s brinda solo nella Pomezia del “ribelle” Fucci. Ad Anagni Casapound al ballottaggio : L’aspirante “nuovo Pizzarotti”, Fabio Fucci, fuori dal ballottaggio a Pomezia. Comune dove il M5S (quello ufficiale) ottiene l’unico risultato di rilievo a fare da contraltare a una serie di sconfitte impensabili alla vigilia, specie sul litorale romano. E poi c’è il caso di Anagni, centro ciociaro a pochi chilometri da Roma dove ci sarà un ballottaggio “nero-blu” fra il candidato del centrodestra in quota Forza Italia (ma appoggiatissimo da Fdi ...

Amministrative - Cinisello Balsamo al ballottaggio : trema il feudo rosso : Pd spaccato sulla ricandidatura di Siria Trezzi. Al primo turno il capogruppo della Lega, Giacomo Ghilardi, arriva al 46%

Amministrative - il ritorno di Scajola : a Imperia è il più votato. Al ballottaggio sfiderà l’uomo di Toti : “Modello patacca” : Claudio Scajola è tornato. E al ballottaggio proverà a diventare per la terza volta sindaco della sua Imperia. L’ex ministro, infatti, è risultato l’aspirante primo cittadino più votato (con il 35,28 per cento), staccando nettamente il candidato ufficiale del centrodestra, l’architetto Luca Lanteri che si è fermato al 28,67. Sarà ballottaggio tutto a destra, quindi, fra il redivivo Scajola e l’uomo sostenuto dal ...

Amministrative 2018 - i risultati : il centrodestra avanza. Pd tiene Brescia ma perde Terni. M5s al ballottaggio in 4 città : Il centrodestra avanza guidato dalla Lega ma non sfonda definitivamente al sud come ipotizzato alla vigilia. Il centrosinistra cala, riuscendo a staccare un biglietto per il ballottaggio in alcune roccaforti storiche dove un tempo le vittorie arrivavano di slancio. E perde una città importante come Terni dove al secondo turno se la vedranno il candidato della destra e quello del Movimento 5 stelle. Il partito di Luigi Di Maio appare in affanno e ...