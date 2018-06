Amministrative | ballottaggi | 9 duelli Vanno al voto duecentomila lombardi

Elezioni Amministrative 2018 - il live blog del ballottaggio in Brianza : Il live blog del CittadinoMb. Cinque Comuni della Brianza al ballottaggio domenica 24 giugno per eleggere il nuovo sindaco. Sono Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso. Cinque ...

Amministrative 2018 : domenica di ballottaggio a Brindisi - Francavilla e Oria : Il primo, espressione del centrosinistra con il Partito democratico in testa, il 10 giugno scorso ha ottenuto il 37,23 per cento, mentre il secondo, avvocato al debutto in politica, ha raccolto il ...

Amministrative - pugliesi al voto : tutti i rebus dei ballottaggi tra accordi segreti e apparentamenti : Più accordi sottobanco che intese alla luce del sole. Negli 11 comuni che domenica 25 giugno tornano alle urne , dalle 7 alle 23, per scegliere al ballottaggio i loro nuovi sindaci, gli apparentamenti ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Ballottaggi Amministrative : il bipolarismo è (ancora) vivo - ma il M5s.. : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018, i Ballottaggi delle Comunali: il bipolarismo è (ancora) vivo, in attesa del secondo turno. Caso-M5s che cala nelle intenzioni di voto

Elezioni Amministrative 2018 - i ballottaggi città per città. La guida : La Lega e gli alleati avanti nel primo turno in 29 città, il centrosinistra in 20, mentre il Movimento 5 Stelle è ancora in corsa a Ragusa, Terni e Avellino. Tutto quello che c'è da sapere Elezioni ...

Napoli - ballottaggi Amministrative : spari tra la folla a un comizio : Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio Continua a leggere L'articolo Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio proviene da NewsGo.

Ballottaggi Amministrative - spari tra la folla a un comizio nel Napoletano : È successo a Qualiano, nell'hinterland del capoluogo, comune sul quale i carabinieri stanno indagando per sospetta compravendita di voti. In due su una moto hanno seminato il terrore. Nessun ferito

Amministrative : Pd Veneto - auguri ai candidati impegnati nei ballottaggi : Padova, 21 giu. (AdnKronos) - "Un caloroso in bocca al lupo ai nostri candidati impegnati nei ballottaggi di domenica prossima". Il Partito democratico Veneto, con il suo segretario Alessandro Bisato, "ringrazia i candidati per essersi messi a disposizione della comunità in un momento tutt’altro che

Sondaggi ballottaggi Elezioni Comunali 2018/ 'Zone Rosse' - calo Centrosinistra rispetto scorse Amministrative : Sondaggi politici verso ballottaggi Elezioni Comunali 2018: Centrosinistra in calo nelle Zone Rosse rispetto a ultime Amministrative.

