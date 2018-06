Amministrative 2018 | domenica di ballottaggio a Brindisi | Francavilla e Oria

Ballottaggi Elezioni Comunali 2018/ Risultati diretta Amministrative : come si vota - exit poll (ultime notizie) : diretta Ballottaggi o Elezioni Amministrative 2018 : Risultati Comunali e ultime notizie. come si vota , affluenza ed exit poll : le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:04:00 GMT)

Affluenza Ballottaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - risultati in diretta : elettori M5s ‘decisivi’ : Affluenza Ballottaggi Elezioni Amministrative 2018 : risultati e dati in diretta delle Comunali dal sito del Viminale. Come andò il primo turno e tutte le affluenze nei capoluoghi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:48:00 GMT)

Elezioni Amministrative 2018 - i ballottaggi città per città. La guida : La Lega e gli alleati avanti nel primo turno in 29 città, il centrosinistra in 20, mentre il Movimento 5 Stelle è ancora in corsa a Ragusa, Terni e Avellino. Tutto quello che c'è da sapere Elezioni ...