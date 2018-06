Ambiente | Costa | “Con l’Ue la priorità sono le emissioni e l’acqua”

Abruzzo - Parco Costa Teatina : l’assessore Mazzocca sollecita Presidente del Consiglio e Ministro dell’Ambiente : Il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, a cui sono state conferite nuove deleghe tra cui quella relativa alla politica generale e strategica delle aree protette, ha annunciato l’operazione di sollecito che, nelle prossime ore, verrà avviata e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa in merito alla necessità di istituire il Parco della Costa Teatina senza perdere più tempo oltre ai ...

Ambiente - Costa a Berlino : “Uniti per applicare l’accordo di Parigi” : “Sta emergendo qui a Berlino una grande comunione di intenti per arrivare alla piena applicazione dell’accordo di Parigi”. Cosi il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che sta partecipando alla due giorni berlinese sui dialoghi sul clima. “L’Italia ci crede – ha affermato Costa – e vuole essere un partner affidabile, concreto e appassionato. Il prossimo appuntamento di Katowice in Polonia, previsto ...

Sergio Costa - ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Ambiente - Ministro Costa : l’amianto “non lo voglio vedere più” : Quella dell’amianto è “una frontiera di cui l’Italia si deve preoccupare e che ci fa zoppicare. A preoccuparci è la ricaduta sul territorio e quella sanitaria e dobbiamo proporre qualcosa che favorisca l’uscita da sistema amianto“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi a Montecitorio in occasione della presentazione del Rapporto Rifiuti Speciali 2018 di Ispra. “Io l’amianto ...

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Ambiente - Costa : faremo uscire il Ministero dall’angolo : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato questa mattina presso il Ministero dell’Ambiente le ventitré associazioni firmatarie della ‘Agenda Ambientalista 2018‘, presentata alle forze politiche durante la campagna elettorale. “Si è voluto così rispondere – spiega una nota del Ministero – a un preciso impegno politico per rendere il dicastero di via Cristoforo Colombo centrale nelle azioni di ...

Ambiente - Ministro Costa : “Ogni italiano raccolga un pezzo di plastica” : “Adesso che comincia l’estate, che si va in spiaggia, si va in montagna, ogni italiano, ogni persona che si trova nel nostro bellissimo paese, raccolga qualche pezzo di plastica che qualche scellerato ha gettato, e lo metta nella differenziata. Ripuliamo il mondo assieme, proviamoci fino in fondo. Perché 60 milioni di italiani, sono 60 milioni di pezzi di plastica in meno“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, ...

Gasdotto Tap - ministro dell’Ambiente Costa : “Opera inutile - sarà revisionata”. E sull’Ilva : “Riconversione economica” : Il Gasdotto Tap, visti “i consumi di gas in calo in Italia”, oggi è un’opera “inutile” che verrà “revisionata”, come prevede il contratto di programma del governo M5s-Lega. Il neo ministro dell’Ambiente Sergio Costa non tarda a far sapere quale sarà la sua strategia sul Trans Adriatic Pipeline, il Gasdotto che deve portare il gas dall’Azerbaigian in Italia dal 2020 passando attraverso il mare Adriatico e approdando a Melendugno, nel ...

Ambiente - LIPU : la nomina di Costa “una speranza per la natura” : “La nomina di Sergio Costa a ministro dell’Ambiente è una speranza concreta di svolta nella conservazione della natura, nella protezione dell’Ambiente e nella lotta per la legalità e il diritto ambientale. In un momento difficile per le tematiche ambientali, spesso sacrificate alle politiche generali senza adeguata integrazione tra le une e le altre, una presenza così qualificata a capo del ministero dell’Ambiente ...

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'Ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

Ambiente - Costa : “Voglio rendere il Ministero Plastic Free” : “Voglio rendere il Ministero dell’Ambiente Plastic Free”. Questo uno dei primi provvedimenti annunciato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa ai microfoni di SkyTg24. “Ovviamente è fortemente simbolico uno dei primi atti che farò a penna mia però l’elemento principale qual è? E’ quello di produrre meno imballaggi di Plastica, utilizzando la leva fiscale, quindi il vantaggio per la linea produttiva ma ...

Ambiente - Ministro Costa : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare” : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare“, “voglio lavorare per ridurre la produzione dei rifiuti“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista al Corriere. Costa ha anche raccontato la sua esperienza nella Terra dei Fuochi: “Non ci siamo basati sui collaboratori di giustizia, trovavamo le discariche partendo dalla Costante dei campi ...

Giornata dell’Ambiente - il neoministro Costa : incentiveremo la riduzione dell’uso della plastica : “Attivero’ ogni possibile programma perche’ nel lungo periodo la produzione dei rifiuti in plastica in Italia venga drasticamente ridotta“: lo ha dichiarato il neo-ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a Repubblica, in occasione e in riferimento alla Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi. “Coinvolgero’ gli enti e la societa’ civile: scuole, comitati gruppi di ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...