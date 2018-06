Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità “gialla” per vento e stato del mare

Allerta Meteo - arriva la “Tempesta di San Giovanni” : forte maltempo e temperature in picchiata - sembra di tornare in Inverno! : 1/8 ...

Allerta Meteo Sardegna : temporali da domani - domenica 24 giugno : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un Allerta meteo per temporali a partire dalle 15 di domani, domenica 24 giugno, fino alle 6 di lunedì. “A partire dal pomeriggio di domani 24 giugno e sino alle prime ore del mattino di dopodomani, la Sardegna potrà essere interessata da attività temporalesca a carattere sparso che interesserà soprattutto la parte orientale e meridionale con cumulati sino a elevati e intensità localmente ...

Allerta Meteo - forte maltempo sulle Adriatiche : nuovo avviso della protezione civile - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione che sta interessando gran parte dell’Italia. In considerazione dell’evolversi dei fenomeni in corso e previsti dall’avviso di avverse condizioni Meteorologiche emesso ieri, è stata valutata per la giornata odierna Allerta arancione sul territorio delle Marche e su gran parte della Puglia. Nella giornata di domani, sabato 23 giugno, ancora Allerta arancione in Puglia e ...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali : La discesa di un nucleo freddo, legato ad una saccatura centrata sulla penisola scandinava, determinerà un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata dalla temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali e da un conseguente, seppur momentaneo, calo termico. Per quanto esposto nel bollettino di vigilanza ...

Allerta Meteo - fronte freddo avanza sull’Italia da Nord/Est e porta il maltempo : allarme per le Regioni Adriatiche : 1/7 ...

Allerta Meteo in Emilia Romagna : temporali - grandine e forti raffiche di vento : La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e l’Agenzia regionale per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) hanno diramato un’Allerta gialla valida fino alla mezzanotte del 23 giugno. temporali anche di forte intensità, grandine, vento e mare mosso sono in arrivo sulle coste dell’Emilia-Romagna a partire da oggi.Continua a leggere

Allerta Meteo Arancione in Molise - Gialla in altre Regioni : La Protezione Civile ha emesso un Comunicato Stampa in data 21 Giugno 2018 Maltempo: in arrivo temporali forti sulle Regioni nord-orientali e adriatiche dell’Italia L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : forte maltempo in arrivo - attenzione al Nord/Est e sulle Adriatiche : Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull’Italia un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche lungo i settori orientali del centro-Nord, in estensione a quelli del sud, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata da un’intensificazione dei venti dai quadranti Nord-orientali e da un ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali : Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile un codice giallo che riguarda tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico con validita’ dalla mezzanotte di oggi, venerdi’ 22 giugno, fino alla mezzanotte di sabato 23. Nella giornata di oggi locali condizioni di instabilita’ potranno favorire isolati temporali pomeridiani. Domani, venerdi’ 22 giugno, e’ previsto il transito di una rapida perturbazione ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per temporali - ecco l’avviso di Arpal : La Protezione Civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal, per i bacini piccoli e medi delle zone B, C, E. L’Allerta sarà in vigore dalle 00.00 alle 14.00 di domani, venerdì 22 giugno. Nessuna criticità sulle altre zone di Allertamento Questo il dettaglio delle zone di Allertamento comprese nell’Allerta: B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : piogge e temporali - localmente anche forti : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per i bacini di Livenza, Isonzo e del Levante: sulla regione dal pomeriggio in montagna sarà possibile qualche pioggia sparsa o qualche temporale che poi dalla sera potrà interessare la pianura, nella notte la costa, ed essere anche forte. Domani, nella notte e di mattina, si prevedono piogge e temporali, localmente anche ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per temporali : Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di sabato 23 giugno, in tutti i bacini idrografici. Dal pomeriggio di oggi sono previste condizioni di instabilità ...

Previsioni Meteo - è ancora Allerta sull’Italia : il Solstizio d’Estate scatena una nuova tempesta - allarme per le Regioni Adriatiche : 1/19 ...

Allerta Meteo Sicilia : maltempo fino a domani : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia valido fino alle 24 di domani, giovedì 21 giugno. In particolare, per la giornata di domani il livello è di Allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati-isolate anche a carattere ...