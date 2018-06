Alle 12 l’affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative era del 15 | 54 per cento

L’affluenza finale Alle elezioni comunali è del 61 per cento - un punto in più rispetto a quelle del 2017 : L’affluenza finale alle elezioni comunali – esclusa la Sicilia, dove si vota in 19 comuni – è stata del 61,1 per cento, un dato po’ più alta rispetto a quelle del 2017, quando alla stessa ora fu del 60 per The post L’affluenza finale alle elezioni comunali è del 61 per cento, un punto in più rispetto a quelle del 2017 appeared first on Il Post.

Alle 19 l’affluenza Alle elezioni comunali è del 44 - 05 per cento - un po’ più alta rispetto a quelle del 2017 : alle 19 l’affluenza alle elezioni comunali – esclusa la Sicilia, dove si vota in 19 comuni – è del 44,05 per cento, un dato po’ più alta rispetto a quelle del 2017, quando alla stessa ora fu del 42,4 per The post alle 19 l’affluenza alle elezioni comunali è del 44,05 per cento, un po’ più alta rispetto a quelle del 2017 appeared first on Il Post.

Elezioni Comunali 10 Giugno 2018 - tutti i dati dell’affluenza Alle urne Alle ore 19 città per città [ELENCO] : E’ in calo l’affluenza alle urne per le Elezioni Comunali di oggi, Domenica 10 Giugno 2018: si vota in centinaia di comuni in tutt’Italia, e l’ultimo dato sull’affluenza alle urne delle ore 19:00 è inferiore al 44% in Italia. Le urne chiuderanno alle ore 23:00 di questa sera. alle precedenti Comunali del 2013, alla stessa ora aveva votato poco più del 40% degli elettori ma in quell’occasione si sarebbe ...