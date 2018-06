Alice Merton al Wind Summer Festival | e il pubblio si scatena sulle note di ' No roots'

Alice Mertono al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle note di 'No roots' : 'I fan italiani sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : anche Alice Merton sul palco (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Alice Merton : «Voglio vivere secondo le mie regole - questa è la mia necessità primaria» : Con il colossale successo di No Roots, Alice Merton diventa global e trova la sua casa “nel mondo”. Ma le regole di questo mondo le stanno strette e porta avanti la sua personale rivoluzione con una nuova hit destinata a consacrarla stella del panorama internazionale: Lash Out (Merton’s newest single, ‘Lash Out, delivers on that promise with an even harder, more strident edge, scrive Billboard US). Un inno alla necessità di non conformarsi, di ...