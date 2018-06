Alfa Romeo | arrivano Giulia e Stelvio NRING per celebrare i 108 anni dell' azienda VIDEO

Alfa Romeo - Giulia e Stelvio NRING/ Lanciate due serie speciali per i 108 anni della casa automobilistica : Alfa Romeo, Giulia e Stelvio NRING, Lanciate due serie speciali per i 108 anni della nota casa automobilistica italiana. Novità e grande attesa da parte degli amanti dei motori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:49:00 GMT)

Alfa Romeo spegne 108 candeline : ... il più potente motore Alfa Romeo disponibile per un utilizzo stradale capace di eccellere anche in pista: non a caso, Stelvio Quadrifoglio è il SUV più veloce del mondo e detiene il primato di ...

Alfa Romeo - I trentacinque anni della 33 - FOTO GALLERY : 1983, un anno di importanti novità per lauto italiana. della Panda 4x4 e della Fiat Uno abbiamo già parlato. Oggi è il turno dellAlfa Romeo 33, di cui vi raccontiamo la storia e altre curiosità nella nostra galleria di immagini.Figlia dellIRI. Lunga poco più di quattro metri (4,015, la berlina di prima generazione) e prodotta a Pomigliano dArco, è stata una delle ultime vetture del Biscione presentate sotto legida dellIRI (Istituto per ...

F1 – Terminate le Fp1 del Gp di Francia : Hamilton al comando - a fuoco l’Alfa Romeo di Ericsson [TEMPI] : Lewis Hamilton al comando nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia, brutto incidente per Ericsson sul finale Dopo 10 anni di assenza, la F1 torna finalmente in Francia e lo fa sul circuito Paul Ricard. Dopo le chiacchierate di ieri con la stampa, i piloti sono finalmente scesi in pista iniziare a fare sul serio, con la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Terminate con qualche minuto d’anticipo, a causa ...

Alfa Romeo Giulia ottiene un nuovo riconoscimento - Motori e Auto - : Basti pensare che da quando la vettura è arrivata sul mercato sono stati davvero tanti i riconoscimenti di consumatori e addetti ai lavori in tutto il mondo. Tutto ciò mette in evidenza la bontà del ...

Alfa Romeo : il Biscione riuscirà a raggiungere BMW - Audi e Mercedes? : Alfa Romeo: le nuove auto dovrebbero portare il Biscione ai vertici della fascia premium Mercedes ha chiuso il 2017 con 2.289.344 veicoli venduti in tutto il mondo, Audi con 1.878.100 unità ...

Compasso d'Oro - Vince l'Alfa Romeo Giulia : l'Alfa Romeo Giulia ha vinto la venticinquesima edizione del premio Compasso d'Oro, assegnato dall'Associazione per il Disegno Industriale (ADI). La berlina italiana ha conquistato la giuria per il suo stile proporzionato, semplice, ma allo stesso tempo innovativo, che unisce gli stilemi classici del marchio a elementi contemporanei. Alla consegna del premio, avvenuta a Castello Sforzesco, la Casa del Biscione ha esposto una Giulia Quadrifoglio ...

Alfa Romeo compie 108 anni - la ricorrenza speciale festeggiata con una serie di avvenimenti : Il 24 giugno il brand compie 108 anni: una ricorrenza speciale in un 2018 denso di avvenimenti Il 24 giugno il brand del Biscione compie 108 anni: la prima vettura a recare sul radiatore il marchio A.L.F.A., la 24 HP, venne infatti progettata addirittura prima della fondazione ufficiale dell’Anonima Lombarda Fabbrica, il 24 giugno 1910, e la sua versione “Corsa” ottenne subito risultati brillanti in diverse competizioni. I 108 ...

“Compasso d’Oro ADI” – Alfa Romeo Giulia vince la XXV edizione del premio : La consegna del prestigioso premio, “Compasso d’Oro ADI” istituito nel 1954, è avvenuta presso il Castello Sforzesco – Cortile della Rocchetta Alfa Romeo Giulia si è aggiudicata la XXV edizione del “Compasso d’Oro ADI”, il più autorevole premio mondiale nel campo del design. Istituito nel 1954, il premio Compasso d’Oro ADI viene assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall’Osservatorio permanente ...

Alfa Romeo e Jeep svettano nel mercato europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 : sarà presentata al Salone di Torino : 4 Eccola la prima novita' mondiale del Salone dell'Auto del Valentino di quest'anno, si chiama Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 ed è una one-off o modello unico. Nata dalla nuova partnership tra la carrozzeria Up Design del siciliano Umberto Palermo e l'azienda Adler Group gia' produttrice della mono-scocca in fibra di carbonio della 4C base. Si perché nascosta sotto la nuova carrozzeria si nasconde la piccola bi-posto ...

Futura supercar Alfa Romeo avrà un potente cuore by Ferrari : ... anch'esso completato da sezione ibrida, ed in grado di far entrare la Futura berlinetta del Biscione nel ristretto ma molto redditizio mondo delle hypercar.

Nuova Alfa Romeo Alfetta : l’ammiraglia rimandata dopo il 2022 ? : Nel nuovo piano industriale Alfa Romeo non c’è traccia della Nuova ammiraglia, ma indiscrezioni affermano che sarà realizzata dopo il 2022 Moltissimi appassionati della Casa del Biscione sono rimasti a dir poco esterrefatti e delusi nello scoprire che ne nuovo piano industriale Alfa Romeo tracciato fino al 2022 non c’è traccia della Nuova ammiraglia. L’erede della 166 e 164 verrà infatti sostituita da un SUV di segmento “E” seguendo l’attuale ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio NRING - la serie speciale nata tra i cordoli dell’Inferno verde [FOTO] : Le serie speciali a tiratura limitata “NRING” celebrano il legame storico e vincente tra Alfa Romeo e il leggendario circuito tedesco La Casa del Biscione svela le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio declinate nell’allestimento a tiratura limitata “NRING” dedicata al mitico circuito tedesco del Nurburgring, dove entrambi i modelli sono riusciti a conquistare dei tempi record. Lw sole 108 unità per modello e pensate per i collezionisti ...