Alberto Mezzetti seduce Barbara D’Urso | “Siamo andati a cena insieme”

Barbara d’Urso a cena con Alberto Mezzetti : lui svela i dettagli a Di Più : Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello a cena insieme: ecco cosa è successo tra i due Barbara d’Urso è una donna di parola. E così, come promesso al Grande Fratello, è andata a cena con il vincitore Alberto Mezzetti. Quest’ultimo lo ha rivelato al settimanale Di Più, svelando dettaglio dopo dettaglio come si […] L'articolo Barbara d’Urso a cena con Alberto Mezzetti: lui svela i dettagli a Di Più ...

Aida Nizar risponde ai complimenti di Alberto Mezzetti : "Perdente! Mi fa pena" (video) : La più discussa concorrente del Grande Fratello 15 Aida Nizar, torna ad alzare la voce. Lo fa contro il vincitore dell'ultima edizione del reality show di Canale5, Alberto Mezzetti con cui ha avuto un rapporto di amore e odio all'interno della casa.Il Tarzan di Viterbo ha riservato delle belle parole per l'esuberante donna che ama la sua vita. Durante un diretta sul suo profilo Instagram, rispondendo alle tante domande arrivate, una in ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti si butta in politica : dopo il Grande Fratello - dove lo vogliono assessore : È tornato a casa nella sua Viterbo Alberto Mezzetti, fresco della vittoria al Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso. Ad accoglierlo una folla di amici e nuovi fan in visibilio, più sul tardi un amico ...

Lucia Bramieri : “E’ umiliante aver perso contro Alberto Mezzetti” : Alberto Mezzetti: il duro attacco di Lucia Bramieri Lucia Bramieri è stata una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello in grado di dare un po’ di pepe all’interno della casa più spiata d’Italia. In una recente intervista, rilasciata sul settimanale Ora, l’opinionista di Pomeriggio 5 è tornata a parlare della sua recente esperienza televisiva, senza tralasciare duri commenti su Alberto Mezzetti, ...

Gf15 : Alberto Mezzetti punta all'isola dei famosi - : ... i progetti del Viterbese Uscito trionfante dalla casa del Grande Fratello , il viterbese Alberto Mezzetti non è rimasto con le mani in mano ma vuole farsi strada nel mondo dello spettacolo. I suoi ...

Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara d’Urso : invito speciale al mare : Alberto del Grande Fratello 15 folgorato da Barbara d’Urso: “Non mi interessa l’età” Altro che gioco: Alberto Mezzetti del Grande Fratello 15 è pronto a fare sul serio con Barbara d’Urso! Dopo aver vinto il reality show il Tarzan di Viterbo vuole frequentare seriamente la conduttrice napoletana. A farlo sapere il diretto interessato che, oltre ad […] L'articolo Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara ...

GF 15 Alberto Mezzetti sogna l’isola dei famosi : Alberto Mezzetti, vincitore della 15esima edizione del “Grande Fratello”, pensa al futuro. E già si immagina una partecipazione all’Isola dei famosi: “Gli orizzonti li apre chi li sa guardare”. Fra tutti gli inquilini continuerà ad essere amico di Simone, conferma il debole per Barbara d’Urso e al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” confessa: “Sono un tipo geloso”. Il Tarzan di Viterbo ...

