Al Queen' s trionfa Cilic

ATP Queen’s – Murray - un anno dopo… Il ritorno è con sconfitta : Nick Kyrgios trionfa in tre set : Nick Kyrgios batte in tre set Andy Murray, dopo il lungo stop il tennista inglese torna sull’erba di Londra: rientro con sconfitta per l’ex numero uno Andy Murray dopo il complicato infortunio all’anca, che l’ha tenuto fuori dai campi per circa un anno, è tornato a giocare. Grande attesa c’era per il rientro dell’inglese in gara, il quale ha però rimediato una sconfitta contro il temibile Nick Kyrgios. Nel ...