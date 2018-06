Al Premio Agnes news e spettacolo la notte delle stelle

Premio Biagio Agnes a Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano : premiati anche Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci : Un Premio speciale arriverà per Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano durante la decima edizione del Premio giornalistico internazionale "Biagio Agnes" istituto nel 2009 proprio per iniziativa dell'omonimo ex direttore della Rai. L'evento si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno ma la cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 con la conduzione di Alberto Mantano e Francesca Fialdini mentre andrà in onda in differita, il 27 giugno, su ...