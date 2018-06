Al Bano presenta la figlia Jasmine | “Bella come Loredana Lecciso” E lei risponde

AlBano Carrisi su Gente presenta Jasmine e rivela di collaborare a una canzone con Rovazzi : Albano Carrisi e sua figlia Jasmine sono i protagonisti della copertina di 'Gente' in edicola il 22 giugno. Jasmine Carrisi è la prima dei due figli avuti dal cantante pugliese e l'ex compagna Loredana Lecciso. La relazione tra i due è durata diciotto anni ed è terminata nel dicembre dello scorso anno. Gli screzi e i 'botta e risposta' mediatici che li hanno visti contrapposti per settimane ora sembrano completamente superati e finalmente i due ...

Carlo Conti presenta "Con il Cuore - nel nome di Francesco" - musica e solidarietà. Al Bano e Ron in conferenza stampa : Martedì 19 giugno alle 20.35 in diretta su Rai1 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti , che da 16 anni aiuta e sostiene ...

Al Bano presenta Madre Mia - il docu-film su donna Jolanda : in onda 10 e 17 giugno : Domenica 10 e 17 giugno, in prima serata su Rete Quattro, va in onda Madre Mia, la docu-fiction in cui Al Bano Carrisi racconta la vita di sua Madre, donna Jolanda, a poche settimane dalla riproposizione del concerto in cui l’artista ha ricominciato a cantare con l’ex moglie Romina Power. “L’origine del mio mondo” ha detto lo stesso Al Bano riferendosi alla Madre che, in realtà, è la vera protagonista del racconto (e lui ...

?Troppi diritti? - BarBano presenta il libro venerdì al Teatro San Carlo : Da Scampia al Teatro San Carlo con al centro del dibattito i diritti. Dopo il lancio del progetto per lo sviluppo delle periferie napoletane venerdì prossimo, 18 maggio, alle 17 «Il...

'Troppi diritti' - BarBano presenta il libro venerdì al Teatro San Carlo : Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. È ciò che si definisce dirittismo, malattia che esibisce ...

Amministrative - l'ex senatrice Donatella AlBano presenta i suoi candidati : E' indispensabile attuale progetti che pongano al centro dell'interesse la cultura del turismo per creare nuove fonti di lavoro, aiutare l'economia locale e il territorio'. Ma il centrosinistra ...

Maryam Tancredi presenta l’inedito Una buona idea tra il duetto con Al Bano e No di Meghan Trainor (video) : Maryam Tancredi presenta l'inedito Una buona idea con il quale prova a raggiungere la finalissima e conquistare un contratto discografico con Universal Music Italia. Il brano è stato portato nella prima fase di gara, nella quale la giovane artista ha anche duettato con il suo coach - Al Bano - che ha scelto per lei The Prayer, portata al successo da Andrea Bocelli e Celine Dion. La corsa verso la finale di Maryam Tancredi ha avuto inizio ...