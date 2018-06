AIDAA | 17mila cani e gatti avvelenati da inizio anno

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) “Le ultime stragi diin ordine di tempo sono avvenute in Sicilia ed Abruzzo, ma non mancano gli avvelenamenti in tutte le altre regioni italiane, se poi parliamo di ritrovamento di bocconisud e nord si equivalgono con in testa Lombardia, Sicilia, Liguria e Veneto“: lo riporta in una nota l’associazione animalista. “Secondo i dati raccolti attraverso le segnalazioni dirette giunte all’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e attraverso gli articoli pubblicati dai giornali online e raccolti attraverso il servizio google alert, dasono 17.000 gli animali domestici. Circa 10.000 i, 6.500 ie 500 tra conigli ed altri animali domestici. Di questi circa il 27% sono morti tra atroci sofferenze. Sicilia, Calabria, Puglia, ma anche Campania e Abruzzi le regioni con il maggior numeri di ...