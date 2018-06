Agricoltura | non solo sfruttamento dei braccianti | un' indagine sulle buone

FAO : necessario far lavorare l’Agricoltura a favore – e non contro – la biodiversità : Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ha lanciato ieri un appello per “un cambiamento trasformativo” nel modo in cui produciamo il nostro cibo, perché sia ben saldato in sistemi agricoli sostenibili, in grado di produrre alimenti sani e nutrienti e allo stesso tempo di tutelare la biodiversità del pianeta. “La biodiversità è essenziale per la tutela della sicurezza alimentare e la nutrizione globale, per ...

Hogan in Umbria. Coldiretti Umbria : Agricoltura non paghi conto della Brexit : UMWEB, La presenza in Umbria del Commissario Hogan, importante in un'ottica di rilancio delle zone terremotate, è anche l'occasione per ribadire come l'agricoltura, da settore centrale per l'Unione ...

Budget Ue - tagli ad Agricoltura e coesione. Niente fondi a chi non rispetta le regole : La Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio 2021-2027, che per la prima volta condiziona l’uso dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Il pacchetto - che ora dovrà essere approvato all'unanimità dai paesi dell’Unione - prevede la nascita di nuove risorse proprie, oltre all’imposta per il valore aggiunto e ai dazi commerciali. tagli a fondi strutturali e agricoltura...

Lavoro nei campi : "giovani tornano all'Agricoltura"/ Coldiretti - mestiere della terra non è "ultima spiaggia" : Coldiretti: "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)