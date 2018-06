Ago dimenticato nell’addome | il risarcimento arriva dopo 56 anni

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Una donna milanese si è vista riconoscere un danno per una questione di malasanitàben 56: la 78enne, nel 1962, quando aveva 22, ha subito un’operazione chirurgica e in quella occasione è statoun ago da sutura nell’addome, grave dimenticanza della quale non è stata informata. La donna ha sofferto di fitte addominali improvvise per quasi quarant’, senza che si riuscisse a risalire alla causa. E’ stato nel 2000 che, grazie a una lastra all’addome, ha scoperto la presenza del corpo estraneo.una lunghissima battaglia giudiziaria è riuscita a evitare la prescrizione e a trovare la cartella clinica, sulla quale era stata riportata la dimenticanza. Oggi, riporta il Corriere della Sera, ha ottenuto undi 200mila euro. L'articolo Agonell’addome: il56sembra essere il ...