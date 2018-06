Aghi nell' addome per 56 anni dopo l' operazione Donna di 78 anni risarcita

Due Aghi nella mozzarella Mukki - coinvolta la Valcolatte di Piacenza : bufala o pericolo? : Sta facendo il giro del web la notizia secondo cui sarebbero stati ritrovati due aghi all'interno di una confezione della mozzarella Mukki, con relativo coinvolgimento del produttore. Stiamo parlando della Valcolatte di Piacenza, al punto che, come avvenuto pochi giorni fa con il caso dell'Acqua San Benedetto, in molti si stanno chiedendo se si tratti di una bufala o di una minaccia reale che deve essere analizzata con grande attenzione dal ...

Firenze - Aghi per cucire nella mozzarella Mukki : ritirato dal mercato il lotto interessato : Una studentessa ha acquistato una confezione di mozzarella in un supermarket Esselunga in via Masaccio, a Firenze. Dopo aver aperto la confezione, però, ha notato la presenza di due aghi per cucire. A questo punto, la giovane si è recata dai carabinieri per spiegare cosa le era accaduto, portando con sé anche l'involucro contenente i latticini. I militari, dopo aver posto l'alimento sotto sequestro, hanno immediatamente provveduto ad informare ...

Alimenti : Firenze - trova Aghi nella mozzarella - ritirato lotto : E’ stato ritirato dal commercio il lotto di mozzarelle a marchio Mukki dopo che una studentessa 23enne, a Firenze, si è accorta della presenza di due aghi per cucire in una confezione acquistata nel supermercato Esselunga di via Masaccio. Il lotto comprendeva 3.840 mozzarelle, prodotte da terzisti per l’azienda Mukki, e di queste 600 erano state distribuite alla catena Esselunga che ha già provveduto a ritirarle. Le restanti 3.240, ...

Firenze - Aghi nella mozzarella comprata al supermercato : ritirate 3.840 confezioni. Alcune distribuite anche da Esselunga : Ad accorgersene per prima è stata una studentessa fiorentina. Dopo aver comprato la mozzarella al supermercato, è rientrata a casa e ha aperto la confezione scoprendo all’interno due aghi da cucire. Secondo quanto verificato dai carabinieri, la confezione – venduta in un supermercato di via Masaccio a Firenze – non presenta buchi e pertanto gli aghi non possono essere stati inseriti dall’esterno. Quindi, dopo aver sequestrato ...

