Affluenza Ballottaggi Elezioni Comunali 2018 Risultati Amministrative diretta

Ballottaggi in 75 Comuni - via allo spoglio. Affluenza in forte calo : 33 - 38% : Urne chiuse e spoglio al via per i Ballottaggi delle amministrative. A operazioni di voto concluse, l’unica certezza è il netto calo dell’Affluenza. Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due alleati di governo si sfidano di nuovo nel turno che conclude il ciclo delle elezioni amministrative 2018. Il trionfo dell...

Elezioni - ecco tutti i risultati dei ballottaggi : Affluenza in calo : Tre milioni di elettori chiamati al voto e una affluenza in calo rispetto al primo turno delle Elezioni comunali. Si è votato in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, Il 10 giugno, al primo turno, solo 6 dei 20 capoluoghi avevano chiuso la partita subito (Brescia e Trapani al centrosinistra; Vicenza, Treviso, Catania e Barletta al centrodestra). Quello di oggi è un piccolo test per Lega e M5S, che devono fare i conti con il primo ...

Ballottaggi - urne chiuse nei 75 comuni al voto. Al via lo spoglio. Alle 19 Affluenza in calo : Si è votato in 14 capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Anconaunico capoluogo di regione. Bastioni governati da decenni dal centrosinistra in Toscana come Pisa, Siena e Massa, potrebbero cadere in mano al centrodestra...

Affluenza Ballottaggi COMUNALI 2018/ Elezioni Amministrative - diretta risultati : proiezione finale 47-51% : AFFLUENZA BALLOTTAGGI Elezioni Amministrative 2018: risultati e dati in diretta delle COMUNALI dal sito del Viminale. Come andò il primo turno e tutte le affluenze nei capoluoghi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 22:22:00 GMT)

Ballottaggi elezioni comunali - Affluenza in calo : 33 - 38% alle ore 19 : 19.30 - I dati dall'affluenza delle 19.00 sono arrivati e confermano il calo già emerso dopo l'affluenza delle ore 12.00. A poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare soltanto il 33,38% degli aventi diritto, mentre alla stessa ora al primo turno la percentuale era stata del 42,82%.Questo il dettaglio dei comuni: ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA): 42,09 (affluenza ore 19) - 47,42 (Primo Turno) ADRIA (RO): 34,69 - 39,05 ALTAMURA (BA): ...

Ballottaggi - in Sicilia Affluenza in picchiata : alle 19 al 17 - 3% : Negli otto comuni Siciliani dove si vota per il Ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle 19 è del 17,3%, in calo di 25,45 punti rispetto al primo turno , quando era stata del 42,75%, . ...

Brindisi - Ragusa - Teramo - Messina : Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : Affluenza Sicilia in caduta : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:16:00 GMT)