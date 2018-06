AFFLUENZA BALLOTTAGGI COMUNALI 2018 Elezioni Amministrative | diretta risultati

Ballottaggi elezioni comunali - AFFLUENZA in calo : 33 - 38% alle ore 19 : 19.30 - I dati dall'affluenza delle 19.00 sono arrivati e confermano il calo già emerso dopo l'affluenza delle ore 12.00. A poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare soltanto il 33,38% degli aventi diritto, mentre alla stessa ora al primo turno la percentuale era stata del 42,82%.Questo il dettaglio dei comuni: ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA): 42,09 (affluenza ore 19) - 47,42 (Primo Turno) ADRIA (RO): 34,69 - 39,05 ALTAMURA (BA): ...

Ballottaggi - AFFLUENZA in calo : 33 - 38% alle 19. M5S teme exploit Lega. Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : Ultime ore per votare ai Ballottaggi nei 75 Comuni, 14 dei quali capoluogo, e nel III municipio di Roma, chiamati al voto: i seggi si chiudono alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio che...

Ballottaggi in 75 Comuni - alle 19 AFFLUENZA in forte calo : 33 - 38% : Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due alleati di governo si sfidano di nuovo nel turno di Ballottaggi che conclude il ciclo delle elezioni amministrative 2018. Il trionfo della Lega di Matteo Salvini è dato quasi per scontato, dopo i sondaggi che segnano il Carroccio in netto vantaggio sui Cinquestelle. Se i...

Ballottaggi - in Sicilia AFFLUENZA in picchiata : alle 19 al 17 - 3% : Negli otto comuni Siciliani dove si vota per il Ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle 19 è del 17,3%, in calo di 25,45 punti rispetto al primo turno , quando era stata del 42,75%, . ...

Brindisi - Ragusa - Teramo - Messina : Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : AFFLUENZA Sicilia in caduta : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:16:00 GMT)

Ballottaggi - AFFLUENZA delle 19 : elettori in calo soprattutto a Ragusa : I dati diffusi dalla Prefettura rilevati alle ore 19 confermano il trend in calo del numero di elettori che si sono recati alle urne a Ragusa e Comiso

I primi dati dei ballottaggi : alle 19 - AFFLUENZA al 33 - 3% : Sono quasi tre milioni gli italiani che oggi dovrebbero presentarsi alle urne, per i ballottaggi comunali, in 75 Comuni.Si vota in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, che dovranno scegliere il prossimo sindaco. Il 10 giugno, al primo turno, solamente 6 dei 20 capoluoghi chiamati al voto non avevano dovuto ricorrere al ballottaggio: Brescia e Trapani erano state conquistate dal centrosinistra, mentre Vicenza, Treviso, Catania e ...

Ballottaggi 2018 - alle 19 AFFLUENZA al 33 - 38% : in calo di oltre 9 punti rispetto al primo turno : E’ stata del 33,38% l’affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l’affluenza era stata del 42,82%. Dunque il calo è stato di oltre 9 punti percentuali. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma. alle 12 il dato rilevato ...

Ballottaggi - AFFLUENZA alle 19 al 33 - 38% in calo su primo turno : Roma, 24 giu. , askanews, E' stata del 33,38% l'affluenza per i Ballottaggi delle comunali alle 19. Il dato conferma il calo rispetto al primo turno , 42,88%, già emerso con la rilevazione delle 12.

Ballottaggi - AFFLUENZA alle 19 al 33 - 38% - in calo sul primo turno - : Roma, 24 giu. , askanews, E' stata del 33,38% l'affluenza per i Ballottaggi delle comunali alle 19. Il dato conferma il calo rispetto al primo turno , 42,88%, già emerso con la rilevazione delle 12. ...

Alle 19 l’AFFLUENZA ai ballottaggi delle elezioni amministrative era del 33 - 38 per cento : Oggi si sta votando per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 75 comuni italiani, fra cui 14 capoluoghi di provincia. Sono i ballottaggi successivi al primo turno del 10 giugno, in cui si votò in oltre 700 comuni. Alle 17 The post Alle 19 l’affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative era del 33,38 per cento appeared first on Il Post.

AFFLUENZA BALLOTTAGGI Elezioni Comunali 2018/ Risultati diretta Amministrative : crollo h19 - voti al 33 - 68% : Affluenza Ballottaggi Elezioni Amministrative 2018: Risultati e dati in diretta delle Comunali dal sito del Viminale. Come andò il primo turno e tutte le affluenze nei capoluoghi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Ballottaggi - AFFLUENZA ore 19 : 33 - 38% : 19.52 Forte calo di affluenza al secondo turno delle amministrative. E' stata del 33,38% quella rilevata alle ore 19 in 67 dei 67 Comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni Comunali sulla base dei dati dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 42,82%: calo di oltre 9 punti percentuali. Per Sicilia e III Municipio a Roma i dati sono gestiti dalla Regione e dal Comune (75 Comuni in tutto). Bassa al III Municipio ...

Ballottaggio Elezioni Comunali 2018 : AFFLUENZA al 33 - 38% alle 19 | : Al primo turno alla stessa ora era del 42,82%. In calo anche in Sicilia, ore 12, , 11,45%, e nel III municipio di Roma , 6,74%, . Si vota fino alle 23 in 75 comuni. SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI