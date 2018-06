Affluenza alle 19 al 33 - 38% - in calo : ANSA, - ROMA, 23 GIU - E' stata del 33,38% l'Affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. ...

Ballottaggi 2018 - alle 19 Affluenza al 33 - 38% : in calo di oltre 9 punti rispetto al primo turno : E’ stata del 33,38% l’affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l’affluenza era stata del 42,82%. Dunque il calo è stato di oltre 9 punti percentuali. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma. alle 12 il dato rilevato ...

Alle 19 l’Affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative era del 33 - 38 per cento : Oggi si sta votando per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 75 comuni italiani, fra cui 14 capoluoghi di provincia. Sono i ballottaggi successivi al primo turno del 10 giugno, in cui si votò in oltre 700 comuni. Alle 17 The post Alle 19 l’affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative era del 33,38 per cento appeared first on Il Post.

Ballottaggi elezioni comunali - Affluenza in calo : 15 - 54% alle ore 12 : Sono arrivati i primi dati sull'affluenza in questo secondo turno delle amministrative 2018. Nei 67 comuni coinvolti l'affluenza alle ore 12 è stata del 15,54%, contro il dato del 19,31% relativo al primo turno.Ecco i dati dell'affluenza nel dettaglio: ACQUAVIVA DF (BA) 18,56% (affluenza ore 12) - 20,70% (Primo turno) ADRIA (RO) 16,89 - 19,20 ALTAMURA (BA) 14,98 - 21,58 ANAGNI (FR) 16,77 - 25,43 ANCONA (AN) 14,24 - 17,63 APRILIA (LT) 15,91 - ...

Ballottaggi elezioni comunali <br> Affluenza in calo : 15 - 54% alle ore 12 : Sono arrivati i primi dati sull'Affluenza in questo secondo turno delle amministrative 2018. Nei 67 comuni coinvolti l'Affluenza alle ore 12 è stata del 15,54%, contro il dato del 19,31% relativo al primo turno.Ecco i dati dell'Affluenza nel dettaglio: ACQUAVIVA DF (BA) 18,56% (Affluenza ore 12) - 20,70% (Primo turno) ADRIA (RO) 16,89 - 19,20 ALTAMURA (BA) 14,98 - 21,58 ANAGNI (FR) 16,77 - 25,43 ANCONA (AN) 14,24 - 17,63 APRILIA (LT) 15,91 - ...

