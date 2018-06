Adriatica Ionica Race – Viviani brucia Cavendish in volata sul traguardo di Trieste! Sosa

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Eliavince l’ultima tappa dell’, battendo Markin: Ivan Ramiroprimo in classifica generale Domenica di grande ciclismo nel nord est del Bel Paese con la tappa conclusiva dell’. La quinta e ultima tappa che va da Grado a Trieste, costeggiando i bellissimi paesaggi che per lunghi tratti si affacciano sul mar Adriatico, era adatta ai velocisti. Le caratteristiche per un altro successo di Eliac’erano tutte e la terza vittoria del campione Olimpico della Quick-Step Floors è arrivata. Suldi Trieste Eliaha battuto Markdopo una strepitosa. A chiudere il podio Hodeg. A vincere la corsa, il colombiano Ivan Ramirodell’Androni Giocattoli, primo in classifica generale. L'articoloinsuldivince ...