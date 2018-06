Adriatica Ionica Race 2018 | esulta ancora Elia Viviani | corsa al giovane Ivan Sosa

Adriatica Ionica Race – Viviani brucia Cavendish in volata sul traguardo di Trieste! Sosa vince la classifica generale : Elia Viviani vince l’ultima tappa dell’Adriatica Ionica Race, battendo Mark Cavendish in volata: Ivan Ramiro Sosa primo in classifica generale Domenica di grande ciclismo nel nord est del Bel Paese con la tappa conclusiva dell’Adriatica Ionica Race. La quinta e ultima tappa che va da Grado a Trieste, costeggiando i bellissimi paesaggi che per lunghi tratti si affacciano sul mar Adriatico, era adatta ai velocisti. Le caratteristiche per un altro ...

Diretta/ Adriatica Ionica Race 2018 : Viviani trionfa a Trieste - a Sosa va la corsa! (5^ tappa) : Diretta Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv, vincitore della quinta e ultima tappa di questa corsa a tappe alla prima edizione. Traguardo finale posto a Trieste.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:43:00 GMT)

DIRETTA/ Adriatica Ionica Race 2018 : streaming video e tv. Verso il gran finale! (5^ tappa - Grado-Trieste) : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv, vincitore della quinta e ultima tappa di questa corsa a tappe alla prima edizione. Traguardo finale posto a Trieste.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Diretta/ Adriatica Ionica Race 2018 : streaming video e tv. 5 uomini in fuga! (5^ tappa - Grado-Trieste) : Diretta Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv, vincitore della quinta e ultima tappa di questa corsa a tappe alla prima edizione. Traguardo finale posto a Trieste.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Ciclismo : l'Adriatica Ionica Race si conclude oggi a Trieste. DIRETTA STREAMING dalle ore 17 : Quinta ed ultima frazione per la corsa a tappe, 116 km da Grado a Trieste con circuito finale da ripetere sei volte. Frazione dedicata ai velocisti, favorito d'obbligo Elia Viviani che ha già vinto ...

DIRETTA/ Adriatica Ionica Race 2018 : streaming video e tv. In strada! (5^ tappa - Grado-Trieste) : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv, vincitore della quinta e ultima tappa di questa corsa a tappe alla prima edizione. Traguardo finale posto a Trieste.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Diretta/ Adriatica Ionica Race 2018 : streaming video e tv. Occhio al leader Sosa (5^ tappa - Grado-Trieste) : Diretta Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv, vincitore della quinta e ultima tappa di questa corsa a tappe alla prima edizione. Traguardo finale posto a Trieste.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:56:00 GMT)

Adriatica Ionica Race – Oggi la tappa conclusiva : Sosa verso la vittoria finale - Viviani a caccia del tris : Si conclude Oggi l’edizione 2018 dell’Adriatica Ionica Race: Sosa verso la vittoria finale, Viviani però punta ad un nuovo successo E’ tutto pronto per la quinta e ultima tappa della Adriatica Ionica Race. La corsa a tappe italiana sta regalando fortissime emozioni, grazie soprattutto al padrone di casa Elia Viviani, che è riuscito a conquistare due preziosissime vittorie. Il corridore italiano della Quick Step Floors ha tenuto ...

Adriatica Ionica Race 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e vincitore (5^ tappa - Grado-Trieste) : diretta Adriatica Ionica Race 2018: info Streaming video e tv, vincitore della quinta e ultima tappa di questa corsa a tappe alla prima edizione. Traguardo finale posto a Trieste.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:00:00 GMT)

Ciclismo : Adriatica - Ionica : tris Viviani a Grado. Sosa ancora in maglia azzurra : Un evento da vivere su Repubblica Tv Sport dalle 17:00 . Tags Argomenti: Ciclismo Protagonisti: elia Viviani © Riproduzione riservata 23 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Ciclismo - Adriatica Ionica 2018 : Elia Viviani scatenato! Terzo successo a Grado. Ivan Sosa rimane leader : Terza vittoria su quattro tappe per Elia Viviani nel corso della prima edizione dell’Adriatica Ionica Race 2018. Nella frazione odierna, la più lunga della cinque giorni nel Nord-Est del Bel Paese con i suoi 223km, il 29enne della Quick-Step Floors ha tagliato il traguardo per primo in volata precedendo Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e il giovane colombiano Alvaro Hodeg, compagno di squadra di Viviani. rimane leader della classifica ...

Ciclismo - Adriatica Ionica 2018 : ancora Viviani! Terzo successo a Grado. Ivan Sosa rimane leader : Terza vittoria su quattro tappe per Elia Viviani nel corso della prima edizione dell’Adriatica Ionica Race 2018. Nella frazione odierna, la più lunga della cinque giorni nel Nord-Est del Bel Paese con i suoi 223km, il 29enne della Quick-Step Floors ha tagliato il traguardo per primo in volata precedendo Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e il giovane colombiano Alvaro Hodeg, compagno di squadra di Viviani. rimane leader della classifica ...

Adriatica Ionica Race 2018 - Viviani compie la seconda impresa : Elia bissa il successo di giovedì : Elia Viviani, ciclista della Quick Step Floors, vince la quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race 2018 e si porta a quota due vittorie nella corsa italiana Dopo il successo nella tappa di giovedì, Elia Viviani vince anche la quarta frazione della Adriatica Ionica Race 2018, sopraggiungendo per primo al traguardo e mettendosi dietro Giacomo Nizzolo ed il compagno della Quick Step Floors Alvaro José Hodeg. Il velocista italiano, dopo la prova ...

DIRETTA / Adriatica Ionica Race 2018 : vincitore Viviani in volata su Nizzolo - 4^ tappa Grado : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 4^ tappa prevista oggi da San Vito di Cadore fino a Grado: la corsa dalle dolomiti torna al mare.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:36:00 GMT)