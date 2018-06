A Tokyo per vivere il mondo dei manga

Tarragona 2018 - Chamizo : 'A Tokyo per l'oro - poi un film sulla mia vita' : Nei suoi piani non c'è solo lo sport: 'Ho conosciuto un produttore di Hollywood che vuole raccontare la mia storia, dopo le Olimpiadi di Tokyo faremo un film, ma ora non posso permettermi altre ...

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 78% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,78% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.516,83 punti, con una perdita di 176,21 punti, pari allo 0,78 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.456,45 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.414,18 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata ...

Borsa di Tokyo in netto recupero - Nikkei guadagna 1 - 24% : Borsa di Tokyo in netto recupero, Nikkei guadagna 1,24% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto recupero. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.555,43 punti, con un guadagno di 276,95 punti, pari all’1,24 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.338,53 punti, scendendo in mattinata fino a 22.167,16 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 1 - 77% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 1,77% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.278,48 punti, con una perdita di 401,85 punti, pari all’1,77 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.565,92 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.618,52 punti, il livello più alto della giornata, ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 75% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,75% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.680,33 punti, con una perdita di 171,42 punti, pari allo 0,75 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.806,57 punti, salendo subito dopo fino a 22.806,89 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la pausa ...

Borsa Tokyo - chiusura in rialzo : +0 - 5% per il Nikkei : ... fattore che lascia presagire che l'istituto guidato da Haruhiko Kuroda continuer ad adottare una politica monetaria ultra accomodante per molto tempo ancora. Come da attese, la BoJ ha mantenuto ...

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 0 - 99% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 0,99% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.738,61 punti, con una perdita di 227,77 punti, pari allo 0,99 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.842,96 punti, salendo in mattinata fino a 22.898,39 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

Ancora guadagni per Tokyo. A due colori le altre Borse asiatiche : Teleborsa, - A due colori le principali Borse asiatiche dopo il rally messo a segno la vigilia in scia all'entusiasmo per il vertice tra Trump e Kim Jong Un. A prevalere qualche presa di profitto ma ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - le speranze di medaglia dell'Italia. Il borsino tra podi potenziali e speranze concrete - seconda parte - : Sarà la carta principale dell'Italia, considerando che Simone Ruffini e Mario Sanzullo, sempre competitivi in Coppa del Mondo, spesso hanno faticato a trovare il guizzo giusto nei 10000 metri in ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino tra podi potenziali e speranze concrete (seconda parte) : Prosegue la nostra disamina sulle speranze di medaglia dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DEL borsino SECONDA PARTE NUOTO Le punte di diamante, in campo maschile, saranno le stesse del 2016: Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Entrambi potranno beneficiare di una gara in più, gli 800 sl, distanza prediletta di Detti, nella quale vinse l’oro ai Mondiali del 2017. Vive un buon ...

Mosca e Tokyo litigano ancora per le isole Curili : Il quotidiano giapponese Sankei Shimbun ha reso noto nel weekend che il governo russo sta provvedendo all'installazione della fibra ottica nelle isole Curili meridionali, quattro isole contese con il ...

Scherma - Elisa Di Francisca al rientro : “Dovrò lavorare tanto - mi piacerebbe qualificarmi per Tokyo” : Elisa Di Francisca è rientrata in pedana agli assoluti di Scherma a Milano: la fiorettista jesina, ora 35enne e madre del piccolo Ettore, è stata eliminata ai quarti di finale, ma può considerare la manifestazione un punto di partenza verso il rientro a tempo pieno alle gare in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici. L’azzurra ha parlato al Corriere dello Sport: “Era la prima gara, è stata fondamentale soprattutto per rompere ...

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 56% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,56% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.694,50 punti, con una perdita di 128,76 punti, pari allo 0,56 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.799,38 punti, salendo in mattinata fino a 22.879 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in chiusura al ...