A sorpresa Lo Stato Sociale a Napoli | video dello show in stazione Garibaldi con Una vita

Addio a Detto Fatto - Balivo in lacrime : "Non è stato facile - una squadra fantastica". Poi la sorpresa della Rai : "Mi ero ripromessa di non piangere ma non ci sono riuscita". E' una Caterina Balivo emozionata quella che oggi, venerdì 15 giugno, ha Detto Addio a Detto Fatto...

sorpresa Torino - Ansaldi saluta Iago Falquè : “è stato venduto” : Iago Falquè è stato ceduto, questa la notizia rivelata da Ansaldi ai tifosi del Torino, una news alla quale i supporters avrebbero fatto volentieri a meno “Fratello… Pensare che già non ti vedremo più. La gente non lo sa che sei già stato venduto. Però io lo so. E anche Rincon lo sa… Ci mancherai fratello…”. Questo il commento di Ansaldi, calciatore del Torino, ad una foto pubblicata oggi da Iago Falquè. Parole che ...

sorpresa : Borsa su e spread giù Bene anche i titoli di Stato italiani Ecco perché l'Orso va in letargo : Sino a ieri si temeva il peggio, invece oggi la Borsa di Milano e i titoli di Stato italiani rimbalzano con decisione. A far scattare ricoperture sono da un lato l’ipotesi di un via libera a un nuovo governo in grado di tranquillizzare i mercati, dall’altra la possibilità che la Ue vari un fondo di aiuti per gli stati che attraversano crisi finanziarie, come risposta alle sollecitazioni da parte del presidente francese Macron. ...

Droga nascosta in casa - ma non è l'unica sorpresa : trovati anche 3 assegni e un bancomat intestati ad altre persone. Arrestato : Cocaina e eroina in quantità, ma anche hashish e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, compresa la sostanza solitamente utilizzata per tagliare la Droga. Non mancava nulla ...

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...