: Da domani, domenica 24 giugno, le donne potranno guidare in Arabia Saudita - ilpost : Da domani, domenica 24 giugno, le donne potranno guidare in Arabia Saudita - CyberNewsH24 : #A.Saudita,donne al volante:ora è legale - TelevideoRai101 : A.Saudita,donne al volante:ora è legale -

Ora lepossono guidare in strada veicoli a motore anche in Arabia, ultimo Paese al mondo a riconoscere questo diritto - fino alla mezzanotte locale di oggi, le 23 in Italiadiscriminato per sesso. La storica svolta, annunciata a settembre, è parte del programma di riforme socio-economiche promosso dal principe ereditario Mohammed Bin Salman per modernizzare il regno, tra i Paesi islamici più conservatori e rigidi. L'apertura del settore auto allepotrebbe generare 90 mld $ entro il 2030.(Di domenica 24 giugno 2018)