' A noi gay vietato entrare in locale'

Coppia gay unita civilmente : 'A noi vietato entrare in un locale'. Rivolta sul web : Due ragazzi uniti civilmente sono stati respinti ieri sera all'ingresso di un lido nell'area flegrea secondo quanto denunciato agli uffici della Questura di Napoli dai protagonisti dell'episodio. D.B. ...

Le coppie gay contro il ministro Fontana : " noi esistiamo - apra gli occhi'' : Per le strade della Capitale sfila la grande parata per celebrare l'orgoglio gay, 'Brigata Arcobaleno, la liberazione continua': è il motto del Roma Pride 2018

'Caro ministro Fontana - oggi noi gay non siamo più invisibili' : Cinque anni fa Davide Tancredi, giovane veronese all'epoca diciasettenne, ci scrisse una lettera con queste parole: 'Io sono gay, ho 17 anni e questa lettera è la mia ultima alternativa al suicidio in ...

Regione Toscana - Rossi : " noi con il Gay Pride e contro il neo ministro Fontana" : Firenze, 5 giugno 2018 - "Pieno sostegno al Gay Pride ": così il presidente della Regione Enrico Rossi , presentando la manifestazione che si terrà a Siena sabato 16 giugno . Secondo Rossi è in corso ...

“Caro ministro - noi esistiamo”. Le famiglie gay inondano di foto la pagina Fb di Fontana. Lui le cancella : Prima le nega, poi le cancella a colpi di click. Sono le famiglie arcobaleno viste dal neo ministro leghista Lorenzo Fontana che, a pochi giorni dal suo insediamento, mette in pratica il primo comandamento del suo ministero: "Le famiglie arcobaleno non esistono". Detto, fatto. Il ministro ha cancellato centinaia di fotografie e messaggi che i cittadini avevano postato sulla sua pagina Facebook. Immagini che ritraevano famiglie arcobaleno e ...