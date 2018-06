A Laguna Seca trionfa Rea in gara 1

SBK : Rea vince Gara 1 a Laguna Seca : Sul circuito californiano di Laguna Seca Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), Campione del Mondo in carica e attuale leader della classica piloti, ha vinto Gara 1 del Mondiale MOTUL FIM Superbike precedendo sul traguardo Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) e Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team). Il nordirlandese vince così la sua […] L'articolo SBK: Rea vince Gara 1 a Laguna Seca sembra essere il primo su ...

Superbike : Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 a Laguna Seca con Davies - Melandri quinto in rimonta : All’ottavo appuntamento con il Campionato Mondiale di Superbike il team Aruba.it Racing – Ducati protagonista Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, autore della pole position, è stato protagonista di un’ottima partenza ed ha siglato il giro veloce al ...

Superbike Laguna Seca - Gara 1 : trionfa il solito Rea : Il campione del mondo in carica ora sta davvero prendendo il largo in classifica generale. Dietro ai primi due, Sykes è rimasto risucchiato nel vortice della lotta per il terzo gradino del podio ...

Superbike Laguna Seca : pole di Davies su Ducati - Rea è 3° : Laguna Seca - Chaz Davies è in pole in vista di Gara 1. Il pilota della Ducati, che ha fatto segnare il tempo di 1:22.282, condividerà la prima fila con le due Kawasaki di Sykes e Rea, rallentati nel ...

SBK : l’impegno degli impianti frenanti a Laguna Seca : Il Campionato del Mondo Superbike sbarca negli USA, dove dal 22 al 24 giugno 2018 il Laguna Seca Raceway ospita l’8° round. Situato sulla penisola di Monterey, a circa 150 km da San Francisco, il circuito è stato inaugurato il 9 novembre 1957 con una gara vinta da una Ferrari 500 TR. La pista è […] L'articolo SBK: l’impegno degli impianti frenanti a Laguna Seca sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Sbk – Libere del venerdì positive per l’Aruba.it Racing : Melandri 2° - Davies 6° a Laguna Seca : Buon inizio per il team Aruba.it Racing – Ducati a Laguna Seca: Melandri 2º e Davies 6º nelle Libere del venerdì Il team Aruba.it Racing – Ducati ha iniziato positivamente l’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, in scena a Laguna Seca (Stati Uniti), archiviando le prove Libere del venerdì con Marco Melandri e Chaz Davies rispettivamente in seconda e sesta posizione. Melandri è stato protagonista di un ottimo inizio ed ha ...