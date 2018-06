A Est c' è l' ultima onda | surfare a due passi da New York - Style

Lazio - WEst Ham-Anderson per 39 milioni. Per sostituirlo l ultima idea è il Papu Gomez : ROMA - Ci siamo, Felipe Anderso n è davvero a un passo dall'essere un nuovo giocatore del West Ham. I dirigenti degli Hammers sono arrivati a Roma per tentare di chiudere l'operazione, portando una ...

Temptation Island : svelata l’ultima coppia della sEsta edizione : Anticipazioni Temptation Island: arrivano Giada e Francesco E’ stata presentata poco fa l’ultima coppia della sesta edizione di Temptation Island in partenza Giovedì 5 Luglio. E l’ultima coppia è quella composta da Francesco e Giada. Nell’intervista di rito, che la redazione fa alle coppie prima di partire per la volta della Sardegna, Francesco ha dichiarato quanto segue: “Sono gelosissimo di Giada, e penso di ...

Lotto da sogno - gioca 3 - 50 euro e brinda. I numeri dell'ultima Estrazione : La vincita più alta ottenuta con il Lotto nel concorso di martedì 19 giugno 2018 è finita a Casella, in provincia di Genova. Un giocatore ha centrato una cinquina (cinque quaterne, dieci terni e...

Toscani sulla - sua - ultima pubblicità con i migranti : 'TEstimone del mio tempo' : C'è un volontario della ong Sos Mediterranèe , quella che ha tratto in salvo i 630 migranti sulla nave Aquarius, che lancia un giubbotto di salvataggio a un gruppo di persone a bordo di un gommone, ...

Toscani sulla (sua) ultima pubblicità con i migranti : "TEstimone del mio tempo" : C’è un volontario della ong Sos Mediterranèe (quella che ha tratto in salvo i 630 migranti sulla nave Aquarius) che lancia un giubbotto di salvataggio a un gruppo di persone a bordo di un gommone, persone evidentemente reduci da una lunga traversata a bordo di qualche barcone della speranza. Una foto bellissima, scelta da Benetton per una delle sue classiche pubblicità d’impatto United Colors. Una foto che ...

Rieti Sport FEstival - ultima giornata ricca di appuntamenti tra sport - esibizioni e musica : Rieti - ultima giornata del Rieti sport Festival. La dieci giorni di sport, musica, spettacoli, cultura, presentazioni e convegni si chiude oggi e lo fa all'insegna, ovviamente, degli eventi sportivi. Sarà la musica a far salutare il Festival. Negli ultimi appuntamenti, dopo le ...

Udinese alla ricerca di Esterni : ecco l’ultima idea per l’attacco : Udinese pronta a piazzare il primo colpo per l’attacco, il club della famiglia Pozzo sembra aver individuato l’esterno per rafforzare la rosa L’Udinese si muove sul mercato. Il club della famiglia Pozzo è alla ricerca di un esterno offensivo che possa dare profondità alla rosa e, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano fEsteggiano nelle gare a squadre dell’ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Rimini - uUltima giornata di UlisseFEst : Ore 10 Teatro degli Atti In viaggio con Artusi Prima di lui la cucina italiana non esisteva: grazie a Pellegrino Artusi e al suo "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene" del 1891 l'Italia s'è ...

Pomeriggio 5 - i saluti di Barbara d'Urso "col cuore" nell'ultima puntata prima della pausa Estiva : Si è chiusa oggi una fortunatissima edizione di Pomeriggio 5, condotta -come sempre- da Barbara d'Urso. La presentatrice è reduce da un'annata decisamente positiva, con il successo di Domenica Live e il ritorno del Grande Fratello (nella versione nip) che ha sempre superato il 20 per cento di share (con picchi anche del 27 nella terza puntata). E proprio nella seconda parte di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha ospitato in studio tutti i ...

Lotto - colpo grosso con l'ambo 3-19 | SuperEnalotto - ultima Estrazione : i numeri : Niente da fare. Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnaLotto. I numeri estratti giovedì 7 giugno hanno però portato fortuna a sette fortunati che hanno centrato altrettanti...

VUOI SCOMMETTERE? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Diretta : la richiEsta a Di Maio (ultima puntata) : VUOI SCOMMETTERE? Diretta dell'ultima puntata di oggi 7 giugno 2018. Molti ospiti nello studio Fellini assieme a Michelle Hunziker: Rossella Brescia, Stefano De Martino e molti altri(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 00:07:00 GMT)

SuperEnalotto - ultima Estrazione : il 6 si nasconde - ma ci sono sedici fortunati : Prosegue la "caccia" alla sestina magica: non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso del SuperEnalotto (estrazione del 5 giugno 2018) ha regalato la vincita di sedici “5” da 8.885,64 euro. Centrati anche quattro “4 Stella” da 16.747,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 44,3 milioni di euro.--SuperEnalotto ultima estrazione, martedì 5 giugno Combinazione vincente : 6-10-11-21-71-75 Numero ...

Le repliche di Don Matteo su Rai1 - dalla quarta all’ultima stagione per tutta l’Estate : programmazione ufficiale : Come si sospettava, sono arrivate le repliche di Don Matteo su Rai1. Per rallegrare l'estate dei fan orfani della fiction con Terence Hill, la rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda una maratona non-stop di uno dei suoi prodotti di punta. La passata stagione di Don Matteo è stata un successo, nonostante sia giunta al suo undicesimo anno di età. Trasmessa in Italia, e successivamente nel resto del mondo, dal 2000, la serie non ha mai ...