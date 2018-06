Poca adrenalina in corpo, la stanchezza e la delusione che fanno da sfondo e dall’altra parte una ...

Salvati 820 migranti alla deriva nel Mediterraneo. Matteo Salvini : “Grazie alla Libia - rende vano il lavoro degli scafisti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva al largo della Libia e ringraziato la Guardia Costiera libica:"Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le Autorità e la Guardia Costiera Libica che oggi hanno salvato e riportato in Libia 820 immigrati, rendendo vano il "lavoro" degli scafisti ed evitando interventi scorretti delle navi delle Ong".Continua a leggere

Shampoo fai da te con ingredienti naturali : Shampoo fai da te: ricette per preparare Shampoo e balsamo naturale. Shampoo per capelli secchi o grassi. Indicazioni su come preparare in casa una maschera naturale per capelli. (altro…) The post Shampoo fai da te con ingredienti naturali appeared first on Idee Green.

Sacchi : 'La coca ha aiutato il declino di Maradona' - : Nel corso di una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport , Arrigo Sacchi ha parlato anche di Diego Armando Maradona e dei problemi che El Pibe de Oro ha avuto in passato. L'ex c.t. azzurro ha inoltre ricordato un episodio del Mondiale '86. Ecco le sue ...

Fofò Di Benedetto e Roberto Longo su Peugeot 207 vincono il 16° Rally di Caltanissetta : ... navigato da Michele Castelli sulla Citroen Saxò K10 della CST Sport, con la quale i due nisseni hanno conquistato anche la prima posizione di classe. Sesti assoluti e primi di Gruppo e Classe N4, ...

Ad Ascoli sull´Osella Fa30 Cubeda attacca e convince : Nel quarto round del Campionato Italiano, valido anche come settimo dell´Europeo della Velocità Montagna, il veloce driver catanese della Cubeda Corse è secondo in gara 1 e in gara 2 e mantiene ...

Giochi del Mediterraneo - Lombardo d'Oro - Zanni e Russo d'argento Trionfo Azzurro nella 53 kg; Zanni secondo nello strappo nella 69 kg : Giornata da incorniciare per l'Italia dei Pesi, impegnata nella XVIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nel giorno del suo 27° compleanno Jennifer Lombardo si regala due medaglie d'...

Migranti - Salvini : bene Conte a Bruxelles - Italia si è fatta sentire : "bene il premier Conte a Bruxelles, finalmente dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere una voce forte in Europa!". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del vertice Ue in cui ...

La figlia di 21 anni si toglie la vita : una settimana dopo il padre trova la moglie impiccata : ... solare, divertente, amata, apparentemente felice: nessuno al mondo avrebbe mai potuto immaginare che in una domenica di giugno, a soli 21 anni, avrebbe deciso di dire addio al mondo, ai suoi ...

Turchia - lo scrutinio incorona Erdogan Ma l'opposizione 'Dati manipolati' : In Turchia c'è chi ha iniziato a festeggiare dalla prima serata e chi promette ricorsi. Chi canta e chi sulle catene su WhatsApp urla ai brogli e incita gli altri a non mollare perché non è finita. ...

Polonia-Colombia 0-3 - Mondiali 2018 : tris dei Cafeteros alla Kazan Arena. Polacchi eliminati : La Kazan Arena sorride alla Colombia di Josè Pekerman, nel secondo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia. I sudamericani si sono imposti con il punteggio di 3-0 per effetto delle marcature di Yerri Mina al 40′, Radamel Falcao al 70′ e Juan Cuadrado al 75′. Una vittoria meritata per i Cafeteros che così salgono a quota 3 punti nel raggruppamento e si giocheranno la qualificazione contro il Senegal (4 punti), che ...